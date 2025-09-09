receptionist på trevlig familjepraktik
Min Tandläkare Klippan AB / Receptionistjobb / Klippan Visa alla receptionistjobb i Klippan
2025-09-09
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Min Tandläkare Klippan AB i Klippan Publiceringsdatum2025-09-09Om tjänsten
Är du en servicestjärna som vill kombinera dina studier eller annan sysselsättning med ett socialt och givande arbete?
Då har vi en rolig och utvecklande tjänst för dig!
Rollen passar dig som har erfarenhet av service och reception, är prestigelös och har god administrativ förmåga.
os oss får du chansen att växa och utvecklas - och du har även möjlighet att påverka ditt schema utifrån din vardag.
Våra receptionsuppdrag är alltid förlagda till dagtid.
Som receptionist blir du ansiktet utåt och en viktig del i att skapa en välkomnande miljö.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att:
Hälsa och ta emot kunder/patienter
Sköta bokningar, beställningar och leverantörskontakter
Hantera post, bud och fakturor
Arbeta administrativt i affärs- och bokningssystem
Vara en "mood manager" och bidra till trivsel patienter och medarbetare
Det absolut viktigaste i rollen är att receptionen alltid känns professionell, välkomnande och trevlig!
Vi söker dig som:
Brinner för service och tycker om att leverera med kvalitet
Är social, utåtriktad och har lätt för att ta kontakt med människor
Har en positiv attityd, är ödmjuk, flexibel och prestigelös - en riktig förebild
Trivs med att arbeta i team och vill utvecklas kontinuerligt
Har en annan huvudsaklig sysselsättning, till exempel studier eller annat arbete
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Övrig information
Start:
Omgående
Omfattning:
Deltid/Extra vid behov
Lön: Timlön
Placering: Klippan
Vi tar emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare.
Mer infoErsättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Antal platser:
1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
via email
E-post: k97joer76@gmail.com Arbetsgivare Min Tandläkare Klippan AB
(org.nr 556907-8933)
Storgatan 20 (visa karta
)
264 33 KLIPPAN Jobbnummer
9498644