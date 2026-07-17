Receptionist på skyddsobjekt till Securitas Gärdet
Securitas AB / Väktarjobb / Stockholm Visa alla väktarjobb i Stockholm
2026-07-17
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Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag. Oavsett om du vill jobba mycket eller lite, dag eller natt så behöver vi bli fler.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.Publiceringsdatum2026-07-17Beskrivning av jobbet
Är du en trygg, stabil och serviceinriktad person som trivs med att ta eget ansvar? Vi söker nu en skyddsvakt till ett uppdrag där kundkontakt, professionalism och ett gott omdöme är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet inom bevakning.
I rollen arbetar du huvudsakligen självständigt i en reception och ansvarar för den dagliga bevakningen på objektet. Arbetsuppgifterna består bland annat av stationär bevakning, rondering, besökshantering, receptionstjänst samt löpande kundkontakt. Du kommer även att ha ett säkerhetsansvar i uppdraget och vara en viktig representant för både verksamheten och kunden.
Det här är en tjänst för dig som är bekväm med ensambevakning och som trivs med att fatta egna beslut i vardagen. Du behöver vara trygg i dig själv, kunna hantera olika situationer med lugn och professionalism samt förstå vikten av att leverera god service i varje möte.
Är du inte redan skyddsvakt så utbildar vi dig!
Grundutbildningen är 8 vardagar och sker innan anställning, därav är utbildning obetald men bekostas av Securitas.
Tjänstens arbetstider är förlagda dagtid kl 07-19 med ett 5-2 schema. Detta innebär att du jobbar två helger per månad.
Tjänsten innebär bland annat att du:
Skyddar samhällsviktiga verksamheter rån obehörigt tillträde och andra hot
Utför kontroller enligt gällande föreskrifter och instruktioner
Samverkar med personal och myndigheter i säkerhetsfrågor
Vi är trygghet. Vi är Securitas.
Kravspecifikation
Har godkända betyg i svenska och engelska från gymnasiet
B-körkort
Svenskt medborgarskap
Meriterande om du även har:
Jobbat inom serviceyrke tidigare, exempelvis reception eller har liknande erfarenhet
Civil eller militär skyddsvaktsutbildning; har du genomfört skyddsvaktsutbildning hos Försvarsmakten inom ramen för Försvarsmaktens grundutbildning (GMU) så kan denna valideras för civilt bruk. Skyddsvaktsutbildningen, samt GMU, ska vara genomförd 2016 eller senare och ditt utbildningsbevis får inte vara äldre än fem år vid ansökningstillfället
Tidigare erfarenhet av arbete med bevakning av skyddsobjekt, annan bevakning eller säkerhetsarbete.
Vi söker en person med integritet, mognad och förmåga att ta ansvar – både för sin egen och andras säkerhet. Du har en naturlig fallenhet för struktur och ordning, och en vaksamhet som andra litar på. Det här är en tjänst för dig som har livet och erfarenheten i ryggen, och som nu är redo att använda det till att göra skillnad.
Säkerhetsprövning
Observera att tjänsten är placerad i säkerhetsklass och innebär att du kommer att genomgå en säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585). För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt gällande regelverk kommer det genomföras säkerhetssamtal, bakgrundskontroll och registerkontroll. Bedömningen syftar till att utreda laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter enligt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning om dig, din livssituation samt ekonomiska förhållanden vid prövning av din lämplighet.
I förekommande fall kan motsvarande kontroll göras av den som du sammanbor med, eller har en liknande relation med.
För att bli aktuell för tjänsten krävs därför (som lägst) att;
Du/ni inte förekommer i Polismyndighetens olika register, ex misstankeregister, belastningsregister, osv.
Du/ni har ordnad ekonomi; inte har betalningsanmärkningar, oreglerade skulder, förekommer hos inkassoföretag eller Kronofogden
Det här är inte ett vanligt jobb - det är ett uppdrag i tjänst för samhället. Är du den vi söker?
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till kontaktperson: Kristoffer.Heierson@securitas.se
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Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att höra av dig till rekryterare: Alexandra.rehnberg@securitas.se
eller Lina.Gillberg@securitas.se
På grund av semesterperiod kan längre svarstider förekomma
Tjänsten är en heltidsanställning med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6mån provanställning
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 5 augusti
OBS! Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan
För anställning För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Inför ansökan görs en bakgrundskontroll och säkerhetssamtal för att bedöma om kandidaten uppfyller ställda krav på laglydnad, lämplighet och medborgerlig pålitlighet samt inte har några sårbarheter. Det är ett krav att ha ordnad ekonomi och inga oreglerade skulder.
Vi har gjort medieval för samtliga rekryteringar så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Svenska Transportarbetareförbundet.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas AB
(org.nr 556302-7241)
112 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10005774