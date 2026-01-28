Receptionist på Skärgårdsbyn i Sankt Anna
Skärgårdsbyn AB / Receptionistjobb / Söderköping Visa alla receptionistjobb i Söderköping
2026-01-28
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skärgårdsbyn AB i Söderköping
Skärgårdsbyn Mon, ligger i Sankt Anna skärgård.
Med 53 st skärgårdshus & 20 hotellägenheter, båthamn, uthyrning av ex båtar, kajaker, lanthandel, konferenslokaler & restaurang.
Vi söker er som har kassavana & datavana, stort servicemind & är flexibel, stresstålig och kan hålla många bollar i luften.
Fördel är att ha bra kännedom om Sankt Anna
Stort plus om man kommer bo/bor i Sankt Anna och kan börja jobba senast den 1 juni och vara tillgänglig hela augusti ut.
Som receptionist på Skärgårdsbyn, tar ni hand om in/utcheckning av stug & hotellgäster, samt gäster i båthamnen och uthyrning av cyklar/båtar mm
I anslutning till receptionen finns även en lanthandel, där man ansvarar för försäljning och viss del inköp av varor.
I sina arbetsuppgifter ingår även att kontrollera städning efter gäster och till viss städning av uthyrningshusen.
Även att kunna bistå våra besökare med turistinformation om skärgården Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: petra@skargardsbyn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skärgårdsbyn AB
(org.nr 556915-8560)
Mons Camping & Stugor Lagnö (visa karta
)
614 98 SANKT ANNA Arbetsplats
Mons Skärgårdskrog AB Kontakt
Petra Johansson petra@skargardsbyn.se 0121-51133 Jobbnummer
9708404