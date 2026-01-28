Receptionist på Skärgårdsbyn i Sankt Anna

Skärgårdsbyn AB / Receptionistjobb / Söderköping
2026-01-28


Skärgårdsbyn Mon, ligger i Sankt Anna skärgård.
Med 53 st skärgårdshus & 20 hotellägenheter, båthamn, uthyrning av ex båtar, kajaker, lanthandel, konferenslokaler & restaurang.
Vi söker er som har kassavana & datavana, stort servicemind & är flexibel, stresstålig och kan hålla många bollar i luften.
Fördel är att ha bra kännedom om Sankt Anna
Stort plus om man kommer bo/bor i Sankt Anna och kan börja jobba senast den 1 juni och vara tillgänglig hela augusti ut.
Som receptionist på Skärgårdsbyn, tar ni hand om in/utcheckning av stug & hotellgäster, samt gäster i båthamnen och uthyrning av cyklar/båtar mm
I anslutning till receptionen finns även en lanthandel, där man ansvarar för försäljning och viss del inköp av varor.
I sina arbetsuppgifter ingår även att kontrollera städning efter gäster och till viss städning av uthyrningshusen.
Även att kunna bistå våra besökare med turistinformation om skärgården

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: petra@skargardsbyn.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "receptionist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skärgårdsbyn AB (org.nr 556915-8560)
Mons Camping & Stugor Lagnö (visa karta)
614 98  SANKT ANNA

Arbetsplats
Mons Skärgårdskrog AB

Kontakt
Petra Johansson
petra@skargardsbyn.se
0121-51133

Jobbnummer
9708404

