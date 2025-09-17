Receptionist på Deltid vid behov.
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du student och vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av plugget? Gillar du att möta människor, skapa ordning och hålla koll på många saker samtidigt? Då kanske det är dig vi letar efter!
Vi driver två kontorshotell, ett i Kista centrum och ett i Mörby centrum, och behöver nu en prestigelös och serviceinriktad receptionist som kan hoppa in vid behov.
Vad du kommer göra:
* Vara vårt glada ansikte utåt och ta emot besökare.
* Hantera post och leveranser.
* Svara på telefon och mejl.
* Hjälpa våra hyresgäster med praktiska frågor så som att boka konferensrum.
* Se till att allmänna utrymmen är trevliga och i ordning.
Personprofil
Vi tror att du:
* Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning och kan jobba några pass i veckan när vi behöver extra händer.
* Är social, ansvarsfull och gillar att ge bra service.
* Trivs med att ha koll på läget och ta egna initiativ.
* Har lätt för att ta dig till både Kista och Mörby centrum.
Varför jobba hos oss?
Du får ett flexibelt extrajobb där du får träffa många människor och bidra till en trevlig arbetsmiljö. Perfekt om du vill bygga erfarenhet vid sidan av dina studier!
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan direkt - vi intervjuar löpande och tillsätter rollen så snart vi hittar rätt person.
Start: Omgående.
Omfattning: Vid behov, snitt 1 vardag i veckan (ej helg).
Placering: Kista- & Mörbycentrum.
Fast lön
