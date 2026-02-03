Receptionist på deltid till IT-konsultbolag
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Omfattning: Deltid Arbetstider: Flexibelt deltidsupplägg med arbete två dagar i veckan, cirka 6 timmar per dag. Ort: Centrala Stockholm Startdatum: Omgående Anställningsform: Särskild visstidsanställning. Du blir konsult via Inte Bara Post Bemanning och arbetar ute hos vår kund
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Nu söker vi för vår kunds räkning en receptionist på deltid med hög servicekänsla som brinner för att hjälpa sina kollegor och bemöta besökare på bästa sätt. Vår har sitt kontor beläget i centrala Stockholm.
Annonsen är anonym. Vi delger givetvis vilket företag det gäller om du går vidare i rekryteringsprocessen.
DIN ROLL
I den här rollen är du en viktig person för att säkerställa en hög servicenivå till samtliga på kontoret och är ansiktet utåt för företaget. Du arbetar tillsammans med en kollega i receptionen men också självgående med varierande arbetsuppgifter, både typiska receptionssysslor samt administrativa arbetsuppgifter. I rollen är du rörlig på kontoret och har en central roll för att skapa en inspirerande och härlig arbetsmiljö. Du kommer bland annat att ta emot besökare, iordningställa konferensrum och ordna inför event samt göra beställningar av exempelvis kontorsmaterial eller fika.
I rollen kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter, vilket kommer innebära exempelvis:
Välkomna och ta emot besökare
Fixa frukost och fika
Post- och budhantering
Ta emot inkommande samtal
Genomföra kontorsrundor
Växel- och mailhantering
Se till att kontoret är snyggt och välkomnande
Förberedelser inför möten och interna event
Administrativa arbetsuppgifter som beställning av kontorsmaterial och leverantörskontakt
VEM ÄR DU?
För att trivas i rollen har du hög servicekänsla, är social och utåtriktad. Du har tidigare erfarenhet från en serviceroll. Du gillar när det är högt tempo och kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Du trivs med att vara i centrum och får energi av det sociala sammanhanget. Som person är du initiativtagande, lösningsorienterad och prestigelös. Du har ett öga för vad som behöver göras och är villig att göra det där lilla extra för att kunder såväl som kollegor ska känna sig välkomna. Du kan ta beslut och har en professionell attityd där problemlösning är en del av din vardag.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Har en bakgrund inom servicebranschen
Kan prata och skriva svenska och engelska obehindrat
Har goda kunskaper i Officepaketet
Meriterande med tidigare erfarenhet från kontotsreception
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
Så ansöker du
