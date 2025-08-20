Receptionist på deltid till Global modekoncern!
2025-08-20
Är du student och vill du vara ansiktet utåt för en global modekoncern på deras familjärt Stockholmskontor, och bidra med din kreativitet? Här får du möjlighet att växa och utvecklas! Välkommen in med din ansökan idag, löpande urval tillämpas!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är en global modekoncern med stark närvaro på flera kontinenter och en kultur som präglas av kreativitet, samarbete och ständig utveckling. Här får du bli en del av en dynamisk miljö där idéer tas tillvara och där ansvar, ordning och professionalism går hand i hand med nytänkande. Bolaget värdesätter sociala och engagerade medarbetare som vill växa tillsammans med organisationen och bidra till en inspirerande vardag för både kollegor och besökare.
Som receptionist hos vår kund kommer du att vara företagets ansikte utåt. Du ansvarar för att skapa en välkomnande atmosfär för besökare, hantera diverse administrativa uppgifter och supportera med planering av resor och event. Du kommer bli en del av ett familjärt och kreativt kontor där dina idéer och ditt engagemang värdesätts.
Du erbjuds
Ett roligt och spännande deltidsjobb hos en ledande aktör på modemarknaden. Där möjlighet att växa och utvecklas genom egna initiativ och idéer ges. Vår klient uppmuntrar kreativitet och erbjuder en familjär arbetsplats.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för receptionen och allmänna ytor
• Ta emot besökare och hantera telefonsamtal
• Organisera och planera resor och evenemang
• Administrera och fördela fakturor
• Ansvara för frukost på fredagar
• Säkerställa påfyllning i kyl och liknande
• Ad hoc uppgifter
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning och har minst ett år kvar
• Har tidigare erfarenhet av serviceyrken med fysisk kontakt med människor
• Goda data- och systemkunskaper, inklusive Microsoft Office och Teams
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som i skrift, då det används dagligen i arbetet
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom reception eller administration
• Tidigare erfarenhet av att arbeta strukturerat och organiserat
• Vana vid högt tempo och deadlines
• Kreativ förmåga och öga för detaljer
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Estetisk
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår klient Ersättning
Ersättning
Enligt avtal
