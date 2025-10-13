Receptionist på deltid till global industrikoncern
2025-10-13
SNABBFAKTA
Omfattning: Deltid, garanti på 40/h i månaden Arbetstider: Vardagar under kontorstider Ort: Stockholmsområdet Startdatum: Omgående Uppdragslängd: 6 månader, med chans till förlängning Anställningsform: Särskild visstidsanställning
DIN FRAMTIDA ARBETSPLATS
Vi söker dig som vill arbeta som receptionist hos vår kund under vardagar varannan vecka, där du är tillgänglig för arbete mellan 08.00-17.00. Kunden är ett familjärt och etablerat bolag inom industrin med kontor beläget i centrala Stockholm vid T-centralen. Vid behov och utifrån din flexibilitet kommer det även finnas möjlighet att arbeta på uppdrag hos andra kunder till oss.
DIN ROLL
I din roll kommer du se till att alla medarbetare får bästa möjliga service. Detta innefattar personligt bemötande, att se till att kontoret är i exemplariskt skick samt att alltid arbeta proaktivt med intentionen att medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats. Detta är en rörlig och varierad roll och passar dig som trivs i en händelserik miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta emot och välkomna besökare
Se till att kontoret är i toppskick
Mejl, chatt och telefonhantering
Förbereda events
Fixa kaffe, te och matbeställningar
VEM ÄR DU?
Du har en naturlighet för service och skulle beskriva dig själv som en positiv, social och flexibel person. Vidare ser vi att du är stresstålig, proaktiv, prestigelös och kan hantera olika typer av människor och situationer. För att trivas i rollen gillar du när det händer mycket likaväl kan du hantera ett lugnare tempo.
Du som söker uppfyller nedan krav:
Erfarenhet från tidigare serviceyrke
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du har tidigare arbetat i en roll som konferensvärd eller receptionist
VAD ERBJUDER VI?
Som anställd på Inte Bara Post Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.
ÖVRIG INFORMATION
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Inte Bara Post Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Inte Bara Post Bemanning och blir uthyrd till vår kund.
Sök tjänsten genom att klicka på Skicka ansökan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
I denna rekryteringsprocess utförs bakgrundskontroll och referenstagning.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se
