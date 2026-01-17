Receptionist på deltid till Arvid Nordquist i Järfälla!
2026-01-17
Vill du arbeta med högkvalitativt bemötande i en serviceinriktad receptionistroll? Vi letar nu efter flera studenter till vår studentpool på deltid hos Arvid Nordquist där du kommer bemanna företagets reception. Läs mer och ansök nedan!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för Arvid Nordquists räkning flera receptionister på deltid där du bland annat kommer att arbeta med att ta emot och välkomna gäster och intern personal. Du kommer att bidra med ett viktigt jobb för att säkerställa högkvalitativ service och ett proffsigt bemötande för alla som besöker Arvid Nordquist i deras nya lokaler i Järfälla där man slog upp portarna i augusti 2025!
Du förväntas vara tillgänglig för att kunna arbeta 2 pass i veckan under terminerna.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Receptionen är en central funktion med mycket kontakter både externt och internt inom företaget och är en mycket viktig funktion. Rollen kräver en hög servicenivå, ett tydligt kundfokus och professionalism i allt man gör. Som receptionist på deltid kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att..
• Ta emot och välkomna gäster och besökare
• Ansvarar för konferensrum och övriga gemensamma utrymmen
• Hantera telefon, växel och mail
• Bud- och posthantering
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar en eftergymnasial utbildning på minst 50%, med minst 1,5 år kvar av dina studier.
• Har erfarenhet av serviceinriktad arbete
• Har god dator- och systemvana och erfarenhet av att arbeta i Outlook och Office-paketet
• Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska då du förväntas kommunicera i båda språken
• Har möjlighet att närvara vid introduktionen i månadsskiftet juli/augusti på nya kontoret i Järfälla
Det är meriterande om du har
• Arbetat i en liknande roll inom t.ex. konferens, reception, hotell, växel
• Erfarenhet av att arbeta med telefon som främsta arbetsverktyg och växelsystemet Telia Touchpoint.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceminded
• Positiv
• Stresstålig
• Prestigelös
Övrig information:
• Start: Introduktion månadsskiftet juli/aug och långsiktigt under studieperioden
• Omfattning: Deltid under terminerna
• Arbetstider: Tillgänglig för 2 pass i veckan, vilka är förlagda mellan kl.8-14 mån-fre
• Placering: Järfälla
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Arvid Nordquist erbjuder kaffe, livsmedel, vin och öl till detaljhandeln, restauranger och grossister i hela Norden. Smakupplevelsen har alltid varit central för Arvid Nordquist, både smaken och eftersmaken. Omsorgsfullt producerad och levererad mat och dryck smakar helt enkelt bättre. Företaget arbetar aktivt med att minska sin påverkan på miljö och människa bland annat genom certifiering, identifierade miljömål, utbildning och klimatkompensation. Arvid Nordquist är det enda kafferosteriet i Norden som uteslutande erbjuder 100 % hållbart certifierat kaffe. Varaktighet, arbetstid, etc.
