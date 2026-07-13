Receptionist på deltid sökes till centrala Stockholm

Uniflex AB / Receptionistjobb / Stockholm
2026-07-13


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Om tjänsten I rollen som receptionist blir du en viktig del av den dagliga servicen på kontoret. Du kommer att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter där det är viktigt att du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Detta är ett långsiktigt uppdrag där vi söker dig som kan arbeta varje fredag med start omgående!
Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innebära:

Hantera inkommande mejl och post

Ta emot och hantera bud

Bemanna växeln och ta emot inkommande samtal

Ta emot besökare och ge ett professionellt bemötande

Rondera kontoret och säkerställa att gemensamma ytor är representativa

Plocka disk och hålla ordning i kök och gemensamma utrymmen

Förbereda mötesrum inför möten

Beställa fika och lunch vid behov

Säkerställa att kontoret håller en hög servicenivå

Vem är du? Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av arbete inom reception, kontorsservice eller liknande

Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Har en hög servicekänsla och tycker om att hjälpa andra

Är professionell i ditt bemötande och trivs med att vara företagets ansikte utåt

Trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ

Arbetstid och omfattning

Arbetstid: Fredagar kl. 08:00–15:00

Omfattning: Fast deltid, varje fredag

Start: Omgående

Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats. Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom teknik, industri, administration, kundservice och andra tjänstemannaroller.
Vi arbetar med rekrytering, bemanning, interimslösningar och samarbeten med underkonsulter – från specialister till ledare och roller inom administration och kontor. Genom åren har vi framgångsrikt matchat tusentals medarbetare med både små och stora verksamheter över hela landet.
Let's get to work!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8059781-2099170".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta)
111 35  STOCKHOLM

Jobbnummer
10001543

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