Receptionist på 50% till kund i Göteborg
2025-08-27
Har du en känsla för god service och tidigare erfarenhet av kundbemötande, telefonväxel och administration? Då kan den här rollen som Receptionist vara något för dig!Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Vår kund sitter i centrala Göteborg med goda förbindelser i kollektivtrafiken.
Om tjänsten som Receptionist
I rollen kommer du att bemanna receptionen vilket innebär att svara på inkommande mail och samtal samt vidarebefordrar detta till rätt avdelning och person. Du välkomnar kunder och ser till att de får rätt information och får träffa rätt person på bolaget.
Vidare hanterar du inkommande och utgående post, ser till så att kaffestationen och konferensrum är i ordning, samordnar beställningar, bokar resor och är behjälplig med andra övriga administrativa arbetsuppgifter.
Rollen är på 50% och vilka dagar du arbetar bestäms efter överenskommelse.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:Bemanna receptionen, ta emot kunder, svara på mail och samtal.
Se till så att kaffestationen och konferensrum är i ordning.
Hantera inkommande och utgående post.
Övriga administrativa arbetsuppgifter.
Om dig
För att lyckas i rollen så ser vi att du har tidigare erfarenhet av arbete som Receptionist, Office Manager, Administratör eller liknande. Du har god systemvana och tidigare erfarenhet av att arbeta i en telefonväxel. Vidare behärskar du både svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Som person är du kommunikativ, flexibel och engagerad i ditt arbete. Du trivs i mötet med människor och har en känsla för god service.
Viktigt för tjänsten är:Tidigare erfarenhet som Receptionist, Office Manager, Administratör eller liknande.
God systemvana och tidigare erfarenhet av att arbeta i en telefonväxel.
Behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.Omfattning: 50%, deltid.Placering: GöteborgLön: Enligt överenskommelse.
Detta är ett långsiktigt konsultuppdrag genom oss på Needo där du blir anställd på deltid.
Låter rollen som Receptionist intressant? Vi tillämpar ett löpande urval och rollen kan komma att tillsättas snabbt, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
