Receptionist/Office Coordinator på deltid till Lensway
Clevry Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-10-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clevry Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Lensway Group är en av Nordens ledande aktörer inom e-handel för optikprodukter och erbjuder ett brett sortiment av kontaktlinser, glasögon och solglasögon. Företaget grundades år 2000 och har sedan dess vuxit till att bli en av de största onlineåterförsäljarna inom sitt segment i Europa. Med fokus på bekvämlighet, prisvärdhet och hög kundservice har Lensway byggt upp en stark relation till sina kunder, som framför allt uppskattar den snabba leveransen och den enkla köpupplevelsen.
Lensway Group är en del av EssilorLuxottica-koncernen, en global ledare inom design, tillverkning och distribution av optiska produkter, vilket ger tillgång till marknadsledande varumärken samt avancerad teknisk expertis.
Är du en serviceinriktad och lösningsorienterad person som gillar att hålla ordning och skapa trivsel på arbetsplatsen? Lensway söker nu en receptionist/kontorsassistent på deltid som kan stötta vårt kontor under en period på minst tre månader.
Din roll
Som receptionist/kontorsassistent blir du en viktig del av Lensway. Du arbetar måndagar och tisdagar och fungerar som en central kontaktperson på kontoret. Rollen innebär att du ser till att deras lokaler är representativa, att besökare känner sig välkomna och att den dagliga kontorsservicen flyter på smidigt.
Du kommer att arbeta nära deras Office Manager, som är på plats resten av veckan, vilket innebär att du får ett självständigt ansvar för vissa uppgifter men också stöd i det större administrativa arbetet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot och guida externa besökare
Säkerställa att matsal, kök och allmänna utrymmen är rena, snygga och trivsamma
Påfyllning och enklare service av kaffemaskiner
Beställning och påfyllning av kontors- och förbrukningsmaterial
Kontakt med leverantörer vid behov
Anordna praktiska arrangemang inför interna aktiviteter och möten
Vara behjälplig med spontana behov, exempelvis inköp av fika eller lunchProfilKvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning
Arbetslivserfarenhet av servicerelaterade arbetsuppgifter
Tidigare erfarenhet från liknande arbete är högst meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Körkort B är meriterande
Brandskyddsutbildning/HLR ses som meriterandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint servicefokus och tycker om att skapa en trivsam miljö för både kollegor och besökare. Du är självgående och lösningsorienterad, med förmågan att ta egna initiativ och få saker att hända. Rollen kräver flexibilitet, ibland behöver man snabbt rycka in och lösa praktiska utmaningar därav tror vi att du är en person som ser sådana situationer som en möjlighet snarare än ett hinder. Du har sinne för detaljer men också lätt för att samarbeta och bygga goda relationer med kollegor. Kort sagt, du är en pålitlig lagspelare som bidrar till både struktur och en positiv stämning på kontoret.
Start: November 2025
Omfattning: 3 månaders konsultuppdrag med chans till förlängning
Arbetstid: Måndagar & tisdagar 8-17
Placering: Kista
Rekryteringsprocessen
I denna rekryteringsprocess samarbetar Lensway med konsult- och rekryteringsföretaget Clevry. Vi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, via mail få en länk till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.
Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare via clara.strignert@clevry.com
. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Om Clevry
I över 30 år har Clevry legat i framkant för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.
Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clevry Sweden AB
(org.nr 556723-0486), http://www.clevry.com Arbetsplats
Clevry Jobbnummer
9540445