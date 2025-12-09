Receptionist och vinbarspersonal
2025-12-09
Nu söker vi en servicetalang för vikariat till en kombinerad tjänst. Innehåller det mesta som gör arbetsdagen kul och varierande!
Nu söker vi medarbetare till en omväxlande tjänst där du får kombinera dina serviceegenskaper för att ta hand om gäster i reception, spa och vår vinbar.
Tjänsten finns som vikariat på 90%.
OM TJÄNSTEN
Ett ord sammanfattar denna tjänst: Service! Här fördelar du dina pass mellan vår nyöppnade reception, vår vinbar samt populära Sinnenas Spa. Du hjälper gäst med allt från incheckning till servering av vin och att fylla på ny frotté i spa. Perfekt för dig som vill ha omväxling och mycket kontakt med människor. Arbetstiden för 90%-tjänsten innefattar dagtid såväl som kvällar och helger.
OM DIG
Kanske har du arbetat i reception förut - eller har du eventuellt erfarenhet från café eller restaurang? Arbetsuppgifterna i reception, Sinnenas Spa och i vinbar varierar, men de handlar först och främst om lyhördhet och god service. Detaljerna lär vi upp dig på, men det viktigaste är din naturliga talang och personlighet: du är mån om att gästerna ska ha det bra! Är du dessutom vinintresserad och kanske även har sommelierutbildning är det ett stort plus.
FAKTA
Omfattning: Vikariat (90%)
Start: 1 januari 2026
Lön: Månads-, vecko- eller timlön enligt kollektivavtal.
Körkort är nästintill ett krav för tjänsten. Egen tillgång till bil är också en fördel för att ta sig till och från arbetet. Det saknas tyvärr lokaltrafik till Ästad.
SINNENAS SPA
Sinnenas Spa är inspirerat av naturen och omgivningarna kring Ästad Vingård. Här finns flera exklusiva bad- och bastumiljöer både inomhus och utomhus. Från Smakbaren serveras lättare måltider och drycker.
Gästenkäter visar att vi har några av Sveriges mest nöjda besökare. Den främsta anledningen till de fina betygen är vår duktiga personal som ger fantastisk service!
OM ÄSTAD VINGÅRD
Ästad Vingård är en av Sveriges största vingårdar med ekologisk vinodling och egen vinproduktion. I huvudsak odlas druvan Solaris med fokus på mousserande vin. På gården finns 82 rum för övernattande gäster. Här finns även Sinnenas Spa som inspirerats av de omgivande naturreservaten Åkulla bokskogar. Restaurangerna Logen och Smakbaren serverar allt från frukost till lunch, mellanrätter och middag. I anslutning till Ästad Vingård ligger även Restaurang ÄNG. Ästad Vingård är ett familjeägt företag i tredje generationen och ligger strax utanför Varberg.
SÖK TJÄNSTEN
Skicka in din ansökan genom att fylla i formuläret!
Frågor? Kontakta HR-chef Malin Svensson, malin@astadvingard.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ästad Vingård AB
(org.nr 556613-8797), http://www.astadvingard.se
Ästad 10
)
432 77 TVÅÅKER
