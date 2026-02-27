Receptionist och vaktmästare till kontorsservice
Länsstyrelsen i Dalarnas län / Receptionistjobb / Falun Visa alla receptionistjobb i Falun
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2026-02-27Beskrivning
Vi söker en serviceinriktad och praktiskt lagd medarbetare till en kombinerad tjänst som receptionist/vaktmästare på enheten för Säkerhets- och lokalenheten.
Rollen är varierad och passar dig som trivs med att varva administrativa uppgifter och praktiskt arbete. Tillsammans med dina kollegor på enheten så fungerar vi som navet för olika typer av service och beställningar
Dina 11 kollegor på enheten arbetar med en bredd av frågor från förvaltning och utveckling av myndighetens säkerhetsskyddsverksamhet, inklusive informationssäkerhet samt den fysiska säkerheten för lokalerna till myndighetens interna serviceuppdrag så som reception, telefoni, radiosystemet Rakel, vaktmästeri, lokaler, lokalvård och fordon.
Hos oss kommer du att ingå i ett serviceinriktat och kunnigt team.Dina arbetsuppgifter
När du befinner dig i receptionen så är du länsstyrelsens ansikte utåt och har en central roll i att skapa ett professionellt och välkomnande intryck.
Reception och administration
- Ta emot och välkomna besökare.
- Enklare administrativa uppgifter såsom: fakturahantering, beställningar av mobiltelefoner, RAKEL-administration, abonnemang, kontorsmaterial med mera.
- Post- och pakethantering.
Fastighet och service
Som vaktmästare ansvarar du för att lokalerna och den dagliga driften är i gott skick och fungerar smidigt. Du har en viktig roll i att skapa en trygg, säker och trivsam miljö både för dina kollegor på Länsstyrelsen och för besökare. Post- och godshantering.
- Hantering av lås, passerkort och säkerhetsrutiner
- Mindre reparationer och fastighetsservice
- Stöd med tekniken i våra konferensrum
- Flytt av möbler och iordningställande av lokaler
Din närmaste chef är enhetschefen.KvalifikationerKvalifikationer
- Avslutad gymnasieutbildning
- Erfarenhet av arbete som vaktmästare eller arbetsuppgifter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
- Erfarenhet av receptionsarbete
- Kunskap om offentlig upphandling.
- Erfarenhet från statlig eller kommunal förvaltning.
- Goda kunskaper i MS Office
- Har en väl utvecklad förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift
- B-körkort
- Godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning
Tjänsten kräver att du är självgående, strukturerad, flexibel och har god känsla för service kombinerat med ett teknikintresse. Du trivs med att ta ansvar och har förmåga att växla mellan administrativa och praktiska arbetsuppgifter. För att lösa enhetens uppdrag behöver du ha en god samarbetsförmåga, ett prestigelöst förhållningssätt och ett gott bemötande till både kollegor, övriga medarbetare och besökare.Anställningsvillkor
Länsstyrelsen tillämpar provanställning.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112--2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Dalarnas län
(org.nr 202100-2429) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen I Dalarnas Län Kontakt
Andreas Bjerndal 0102250518 Jobbnummer
9768967