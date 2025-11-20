Receptionist och kassapersonal - Vingåkers Hotell
Vingåker International Trade AB / Receptionistjobb / Vingåker Visa alla receptionistjobb i Vingåker
Observera att sista ansökningsdag har passerat.
På grund av att hotellet endast har en städpersonal som talar svenska och med ökat antal gäster under året, söker vi nu en receptionist på deltid. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot gäster vid in- och utcheckning samt hantera bokningar för konferensrum och källarens aktivitetscenter
Svara på telefonsamtal och hantera frågor
Hantera kassa, kontant- och kortbetalningar
Vägleda och assistera gäster under vistelsen
Registrera enklare administrativa uppgifter
Självständigt sköta receptionen och vara van vid kassasystem
Kvalifikationer som behöver ha:
Goda kunskaper i svenska (för in- och utcheckning)
Goda kunskaper i engelska
Möjlighet att arbeta helger
Självständig och ansvarstagande vid reception och kassa
Serviceinriktad
Grundläggande datorvana
Kunna arbeta kvällstid och hantera högtrafik självständigt
Meriterande:
Kunna flera språk till exemple, spanska, kinesiska, osv
Van vid kassasystem och bokningsplattformar
Vi välkomnar ansvarsfulla, kommunikativa personer som kan stötta receptionen under kvällar och helger att bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
Vi tar emot ansökningar via e-post.
E-post: liguofei73@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vingåker International Trade AB
(org.nr 559172-8703)
Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
643 30 VINGÅKER Arbetsplats
Vingåker Hotell och Restaurang Jobbnummer
