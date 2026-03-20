Receptionist & Konferensvärd till Joyweek Staffing
Är du en social person som trivs i en roll där du möter människor varje dag och får skapa en professionell och välkomnande upplevelse?
Vi söker nu receptionister och konferensvärdar till Joyweek för uppdrag hos våra kunder. Det här är en roll för dig som tycker om service, möten med människor och att bidra till en trivsam och välfungerande arbetsplats.
Tjänsten finns både som en deltidsroll på 75% samt som en heltidstjänst på 100%.
Om rollen
I rollen som receptionist och konferensvärd är du en central del av kontorets dagliga service. Du ansvarar för att besökare tas emot på ett professionellt och välkomnande sätt samtidigt som du ser till att konferensrum, möten och den dagliga servicen fungerar smidigt.
Du arbetar nära både kollegor och hyresgäster i huset och är ofta den första personen människor möter när de kommer till kontoret. Rollen innebär därför många kontaktytor och passar dig som trivs i en social miljö där du får använda din servicekänsla i vardagen.
Arbetsdagen är varierad och innehåller allt från att ta emot besökare och hjälpa till vid möten till att säkerställa att kontorsmiljön är välkomnande och organiserad.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
I rollen arbetar du brett med reception och konferensservice. Exempel på arbetsuppgifter är:
• Ta emot besökare och välkomna gäster i receptionen
• Hantera konferensrum och förberedelser inför möten
• Säkerställa att konferensytor är i ordning före och efter möten
• Hjälpa till vid beställningar av fika och enklare förtäring till möten
• Vara behjälplig vid frågor från kollegor och besökare
• Hantera enklare administrativa uppgifter kopplade till receptionen
• Bidra till en trivsam och professionell miljö i kontoret
Vi söker dig som har
• Ett genuint intresse för service och möten med människor
• En social och positiv personlighet
• God kommunikativ förmåga
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Tidigare erfarenhet från reception, service eller konferensverksamhet är meriterande.Publiceringsdatum2026-03-20Profil
Vi söker dig som är utåtriktad, hjälpsam och trivs i en roll där du möter många människor varje dag. Du har ett naturligt sätt att skapa en välkomnande atmosfär och tycker om att ge service.
Du är också en person som tar ansvar, ser vad som behöver göras och bidrar till att skapa struktur och ordning i den dagliga verksamheten. Rollen passar dig som uppskattar variation i arbetsdagen och som vill vara en viktig del av en positiv kontorsmiljö.
Vad vi erbjuder
Som anställd hos Joyweek får du en arbetsplats där din insats gör skillnad och möjligheten att växa i en expansiv och framåtlutad organisation. Du kommer ingå i ett tätt sammansvetsat team, men även samarbeta med andra avdelningar och våra kunder. Genom detta har du närvarande chefer och kollegor som kontinuerligt stöttar din utveckling.
Utöver detta tillkommer förmåner som rikslunchkort, friskvårdsbidrag och träning på arbetstid.
Om Joyweek
Joyweek är en helhetsleverantör inom mjuka facility management-tjänster.
Vi skapar glädjefyllda, hållbara kontor & fastigheter där människor trivs, presterar och vill stanna kvar. Med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Östersund, Karlstad, Härnösand, Bräcke och Oslo är vi cirka 300 medarbetare som tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för över 2 350 kunder i Norden. Vi omsätter 450 MSEK och ägs av Verso Capital.
Läs gärna mer på www.joyweek.se
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: 75% eller 100%
Plats: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7427882-1904411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joyweek AB
(org.nr 559058-8207), https://jobs.joyweek.com
170 67 SOLNA
