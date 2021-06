Receptionist med start augusti 2021 - Nordic Choice Commercial Services AB - Receptionistjobb i Åre

Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Åre2021-06-29RECEPTIONIST - Hösten 2021+vintersäsongen"Allt började som en visionär tanke om att skapa något som aldrig tidigare gjorts i Sverige" - Peter Bohlin arkitekt.Copperhill Mountain Lodge är ett unikt designhotell av internationell toppklass. Vårt största uppdrag här är att ge våra gäster ett varmt och innerligt värdskap, att leverera en unik upplevelse i vår unika miljö. Vi söker nu medarbetare som är lika engagerade i våra gästers upplevelser som vi är. Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt teamVi har många mål som vi vill uppnå på vårt hotell. Två är viktigare än alla andra: Att vi trivs på jobbet och att våra gäster trivs med oss. Trivs vi kommer våra gäster att märka det och trivas de också. Vi som jobbar här vi är "sköna proffs". Vi är proffs på det vi gör och vi är proffs i våra yrkesroller. Vi är pålästa och om vi inte kan svaret tar vi reda på det. Vi bjuder på oss själva och tar alltid hand om varandra på ett fint och genuint sätt. Vi är trevliga på riktigt och har nöjda gäster och kollegor som vårt största fokus.Vi söker dig med äkta känsla för värdskap och hög arbetsmoral. Du är positiv, kreativ och ansvarsfull med stort engagemang för människor och service. Du har god social kompetens och du har ett genuint intresse för människor, service, mat och dryck. Du talar svenska flytande och behärskar engelska i både tal och skrift. Under hösten har hotellet öppet torsdag-söndag för att gå över till att ha öppet varje dag från början av decemberI receptionsarbetet ingår till viss del även projektledning inom grupper/konferenser/Villan och bröllop.Du har någon eller flera av dessa kvalifikationer och erfarenheter:Ca 2-3 års erfarenhet från arbete i hotellreceptionAvslutad utbildning inom hotell/restaurang.Goda kunskaper inom bokning, gästservice, hotellbokningssystemVaraktighet: Heltid och/eller deltid. Visstidsanställning under perioden 9 augusti för att sedan gå över i säsongsanställning över vintern.Boende: Boende finns att hyra i vårt personalboendeArbetstider: Varierande dag/kväll samt helger.Lön: Efter överenskommelse.Tillträde: Början av augusti 2021. Intervjuer sker löpandeTänk på: Att hotellet ligger 8 km från Åre by, högst upp i Björnens skidområde. Körkort och bil är en förutsättning (om du inte bor i vårt personalboende eller i närheten av hotellet)Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, se länk för att lämna in din ansökanVid frågor: Hotellchef Louise Mackegård Evensen, louise.mackegard@copperhill.se Varaktighet, arbetstid2021-06-29Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-29Nordic Choice Commercial Services AB5836926