Receptionist med koordineringsansvar till AAK i Malmö
2025-08-15
Är du en serviceinriktad stjärna med öga för detaljer som gillar att ha koll på allt som händer på kontoret? AAK söker nu en receptionist till sitt globala huvudkontor i Malmö!
OM TJÄNSTEN
Som receptionist är du den första personen gäster, kollegor och leverantörer möter. Du ser till att alla får ett professionellt och varmt välkomnande. Rollen innebär både praktiska och administrativa uppgifter och du är en central del av det dagliga kontorsflödet. Du bidrar aktivt till att skapa en trivsam, välfungerande arbetsmiljö och är en viktig ambassadör för AAK:s kontorskultur. Du har lätt för att se vad som behöver göras, tar initiativ och tvekar inte att hoppa in där det behövs. Med ett prestigelöst arbetssätt, god servicekänsla och en naturlig känsla för ansvar, ser du till att kontoret fungerar och att alla trivs! Tjänsten är baserad på AAK:s globala huvudkontor i Malmö, Hyllie.
Du erbjuds
• En internationell och trivsam arbetsplats med en stark och inkluderande kultur där hållbarhet, engagemang och innovation står i fokus.
• En varierande roll där du får ta ansvar, växa och påverka samtidigt som du samarbetar med flera delar av verksamheten, både lokalt och globalt.
• En del av ett familjärt team där samarbete och ömsesidigt stöd är självklart.
• Möjlighet att samarbeta med många delar av verksamheten - både lokalt och globalt
• Här får du möjlighet att bidra till en arbetsplats där trivsel och initiativkraft uppskattas och gör skillnad.
• En konsultchef som stöttar dig hela vägen.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Bemanna receptionen, hantera e-post och inkommande samtal.
• Vara första kontaktpunkt och ansiktet utåt för besökare, leverantörer och kollegor - både internt och externt.
• Diverse administrativt stöd till kollegor på kontoret.
• Stötta kollegor i bokning av mötesrum, beställning av catering, administration av besökstaggar m.m.
• Delta i och hjälpa till att arrangera event.
• Vara en aktiv del av säkerhetskommittén på kontoret.
• Ansvara för tillträde till kontoret och hantering av besökspass.
• Delta i kontorsprojekt samt representera AAK i hyresgästnätverket Hyllie Terrass.
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet av kundservice
• Är flytande i svenska och engelska (koncernspråk) i tal och skrift
• Har vana av att arbeta i MS Office
• Har ett prestigelöst förhållningssätt och ett starkt servicetänk
• Är van vid att prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt
• Har ett "can do"-mindset - du gillar att hugga i där det behövs
• Är social, professionell och flexibel
• Är engagerad i att förbättra och utveckla kontorsmiljön
Det är meriterande om du har
• Har erfarenhet från en liknande roll: reception, kontorskoordinering eller annan relevant servicefunktion
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ansvarstagande
• Målmedveten
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
AAK är specialiserade på växtbaserade oljor - värdeskapande ingredienser i många av de produkter människor älskar att konsumera. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Vi förbättrar den sensoriska upplevelsen - med en silkeslen känsla i premiumchoklad, saftigare konsistens i växtbaserade burgare och ett luftigare utseende i ett fettreducerat bakverk.
Vi kan också optimera produktionen genom att ersätta befintliga ingredienser med växtbaserade alternativ som ger bättre effektivitet. AAK:s värdeskapande lösningar gör det möjligt för våra kunder att nå framgång - på ett bättre sätt.
Kärnan i AAK:s erbjudande är Customer Co-Development, där vi kombinerar vår vilja att förstå vad "bättre" innebär för varje kund med flexibiliteten i våra produktionsanläggningar och vår djupa kunskap om en rad olika produkter och branscher - inklusive choklad & konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserad mat, specialnäring, foodservice och personlig vård.
Våra 4 000 medarbetare möjliggör nära samarbeten med kunder via 25 regionala säljkontor, 15 dedikerade Customer Innovation Centers och mer än 20 produktionsanläggningar. AAK är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige. Vi har i över 150 år arbetat för att Making Better HappenTM. Ersättning
