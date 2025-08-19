Receptionist med känsla för service till NCC i Jönköping
2025-08-19
En roll för dig som trivs i händelsernas centrum och vill bidra till en trivsam arbetsmiljö varje dag!
Är du en social stjärna med känsla för ordning och service? Vill du vara ansiktet utåt för ett av Sveriges ledande byggföretag? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Till NCC i Jönköping söker vi nu en receptionist som vill vara navet i NCC:s kontor och en viktig del i kontorsgruppen.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via AxÖ Consulting i sex månader, med mycket goda möjligheter till fast anställning hos NCC efter uppdragets slut. Vi söker dig som vill arbeta heltid (100 %), men är också öppna för dig som vill jobba deltid (minst 80 %).
Om rollen - Mer än bara en reception
Som receptionist på NCC:s kontor i Jönköping får du en varierad och social roll med ansvar för kontorsservice, administration och en mängd uppgifter som gör att vardagen flyter för alla medarbetare. Dina dagar kommer bland annat att innehålla:
- Att välkomna besökare och hålla receptionen bemannad
- Skapa ordning och trivsel i kontorsmiljön
- Förbereda fika och frukost för kontoret, samt inför möten och interna konferenser
- Hantera materialbeställningar, städning, kontorsvaror, post och paket
- Administrativa uppgifter såsom fakturahantering, reseräkningar, bokningar och utskick
- Hjälpa till med trivselaktiviteter, hälso- och säkerhetsveckor samt andra interna initiativ
- Samordna lokalfrågor, t.ex. elbilsladdning och nyckelhantering
Du är den första som möter våra besökare och en trygg punkt för kollegor att vända sig till - det kräver närvaro, struktur, servicekänsla och ett glatt humör.
Vem är du?
Vi tror att du har erfarenhet från serviceyrken - kanske från hotellreception, konferensvärdskap eller kontorsadministration. Det viktigaste är din sociala kompetens, din förmåga att ge ett varmt bemötande och att alltid hitta lösningar. Du är:
- Prestigelös, självgående och flexibel
- Ordningsam, strukturerad och punktlig
- Bekväm med Officepaketet och har lätt för att lära dig nya system
- God kommunikatör på svenska i såväl tal som skrift, och kan förstå samt hantera enklare ärenden på engelska.
- Gymnasieutbildning och B-körkort är meriterande.
Om NCC och kontoret i Jönköping
NCC bedriver entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning och täcker hela kedjan, från design och konstruktion till produktion. NCC Building bygger och renoverar allt ifrån kommersiella byggnader till sjukhus och bostäder, och NCC Infrastructure bygger, renoverar och underhåller infrastruktur för resor, transporter, energi, vattenrening och anläggningar för basindustrin i Norden.
På vårt kontor på Vasavägen 3 C arbetar ca 50 personer, däribland centrala funktioner och produktion. Vi är ett team med stort engagemang, öppen kultur och en vilja att bidra till samhällets utveckling genom hållbara bygg- och infrastrukturprojekt.
Du får en chef som är omtänksam, stöttande och ger dig stort förtroende - samtidigt som du har ett starkt team i ryggen. Vi tror på ärlighet, tillit och respekt - både i arbetsvardagen och i vår kultur.Publiceringsdatum2025-08-19Anställningsvillkor
Arbetstid: Måndag-fredag, kontorstid 08.00-16.30 (start kl. 07.45 för dig som bemannar receptionen)
Sista dag att ansöka är 31 augusti - urval sker löpande
Ansök redan idag och bli en viktig del av ett företag som bygger framtiden!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/243". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AxÖ Consulting Jobbnummer
9466116