Receptionist med känsla för service sökes på deltid!
Manpower AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-10-01
Är du en person som älskar att möta människor och ge det lilla extra genom hög service till kunder och kollegor? Då kan detta vara din chans att bli en nyckelperson i en reception där ingen dag är den andra lik!
Vi söker dig som vill ha ett varierat deltidsuppdrag i en reception där service, kommunikation och samarbete står i centrum. Du kommer att vara ansiktet utåt och samtidigt bidra med administrativ stöttning. En förutsättning är att du är tillgänglig för att arbeta på plats under tidiga morgnar.
Tjänsten är ett konsultuppdrag via oss på Manpower. Sök tjänsten om du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning såsom att vara senior, ha eget företag med F-skattsedel eller arbetar deltid på minst 50%.
Plats: Torslanda
Omfattning: Deltid
Start: Omgående
Typ av tjänst: Konsultuppdrag via Manpower
Vad innebär rollen?
Du kommer att:
* Bemanna receptionen och ta emot besökare
* Hantera samtal, mail och enklare administrativa uppgifter
* Stötta upp vid sjukfrånvaro och vara en trygg punkt i teamet
* Vara flexibel - ibland behövs du mer, ibland mindre, men du är alltid viktig
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av reception, kundservice eller liknande
* Är kommunikativ, lösningsorienterad och gillar att ta ansvar
* Trivs med att vara flexibel och kan tänka dig ett fast schema med möjlighet till extra timmar
* Har god datorvana och gillar att hålla koll på detaljer
Upplägg och möjligheter
* Deltid med möjlighet till fast schema
* Möjlighet att arbeta mer vid behov - perfekt för dig som vill ha variation
* Upplärning sker under ca 1 vecka
* Långsiktighet är önskvärt - vi söker någon som vill växa med uppdraget
Hur söker jag tjänsten?
Det är enkelt! Klicka på ansökningsknappen. Registrera ditt CV på http://manpower.se.
Notera att vi tar INTE tar emot ansökningar via e-post eller brev. Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsterna bli tillsatta före sista ansökningsdatum.
Har du frågor kring tjänsten?
Få snabbast svar genom att läsa våra Frågor och svar
Vid tekniska frågor om din ansökan vänligen kontakta Manpowers Webbsupport på 020-26 51 00
Vid andra frågor får du gärna maila mig på wilma.klaren@manpower.se
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
