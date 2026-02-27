Receptionist/kundservicemedarbetare
2026-02-27
Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Somreceptionist/kundservicemedarbetarepå Blomsterlandets kontor iMölnlyckeär du företagets röstoch ansikteutåt och en viktig länk mellan våra kunder, butiker och interna avdelningar. Vi letar efter dig som älskar att ge service i världsklass, är lösningsorienterad, flexibel och vill vara med och utveckla vårt arbetssätt och vår kundupplevelse.
Tjänsten är en visstidsanställning pådeltid(75%) i 6 månader med möjlighet till förlängning,med start så fort som möjligtdock senast slutet av mars.
Placering:Mölnlycke
Arbetstider:måndag-fredag kl.8:00-15:00.Arbete på helger och röda dagar samt övertid kan förekomma.Arbetsuppgifter
Ansvar för receptionensom innebär att ta emot besökare, ta hand om offentliga ytor, konferensrum, taggar, uppdatera rutinermm.
Beställa kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, fika eller andra beställningar från organisationen.
Konferensvärdinnaoch även hantera olika typer av bokningar som hotell, resor, konferenserellerstyrelsemöten mm.
Besvara, hanteraochgeutmärkt servicei samtal, chattar och ärenden i alla våra servicekanaler samt vara support för våra butiker.
Få god kunskap om vårt sortiment, produkter och skötselråd
Ständigt utveckla och förbättra våra servicekanaler, avdelningen och organisationen genom att komma med förbättringsförslagoch hålla en hög kundnöjdhet.
Vem är du?
Vi söker dig som har en passion för växter och ett genuint intresse för kundmöten. Du är en lagspelare som gillar att arbeta i ett snabbt tempo och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Du är trygg i samtal, både muntligt och skriftligt, och du möter andra med respekt och ett leende i rösten.
Du har:
God systemvana - du känner dig bekväm i flera olika datasystem.
Förmåga att kommunicera tydligt på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Ett tryggt och professionelltbemötande i alla våra kanaler och kundmöten.
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och göra skillnad i ett företag som blomstrar?
Våra rötter
Blomsterlandet startades 1986och vår första butik öppnades 1989. Vi kombinerar det stora kedjeföretagets styrka med den lokala butikens personliga engagemang. Blomsterlandet erbjuder växter för hem och trädgård samt interiörprodukter och trädgårdstillbehör.
Vår verksamhet har omkring 900 medarbetare och omsätter cirka 1,9 miljarder kronor. Blomsterlandetdrivs av S-Invest Trading ABoch ägs av Stena Adactum, vilka tillhör Stena-Sfären.
Väx med oss!
På Blomsterlandet får du vara en del av ett växande och passionerat team som har ett stort engagemang för allt som har med trädgård och växtliv att göra. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kreativitet, samarbete och innovation står i centrum, och där varje medarbetare spelar en avgörande roll för vår framgång. Du kommer att ha stora möjligheter att påverka och du kommer att fa en spännande, strategisk och utvecklande roll hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Next U AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet Jobbnummer
9768973