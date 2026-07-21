Receptionist / kundmottagare
CityGym i Hälsingland AB / Receptionistjobb / Söderhamn Visa alla receptionistjobb i Söderhamn
2026-07-21
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Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad receptionist till vårt gym i Söderhamn.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att:
• Ta emot och hjälpa nya och befintliga medlemmar i receptionen.
• Sälja medlemskap, kosttillskott och övriga produkter.
• Registrera medlemskap och hantera betalningar i vårt medlemssystem.
• Svara på frågor och ge god service till våra kunder.
• Ansvara för att gymmet, receptionen, omklädningsrum, toaletter och övriga utrymmen hålls rena, välskötta och trivsamma.
• Utföra enklare administration och rapportera utförda arbetsuppgifter.
Har du erfarenhet av sociala medier, foto, film eller innehållsskapande är det ett stort plus. Vi ser gärna att du kan bidra med idéer och innehåll till våra sociala kanaler för att hjälpa oss att utveckla vår närvaro och marknadsföring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av kassahantering och kundservice.
• Är serviceinriktad och har lätt för att skapa god kontakt med människor.
• Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
• Är ansvarstagande, noggrann och självgående.
• Har ett intresse för träning och hälsa.
Meriterande:
• Erfarenhet från gym, butik, reception eller liknande serviceyrken.
• Kunskap inom träning och gymutrustning.
• Erfarenhet av sociala medier, fotografering, filmning eller innehållsskapande för digitala kanaler.
ARBETSMILJÖ
Arbetet sker huvudsakligen självständigt i receptionen, men ibland tillsammans med annan personal.
Du kommer att ha daglig kontakt med våra medlemmar och besökare, vilket ställer krav på ett positivt bemötande och god servicekänsla. Arbetet är varierande och innehåller både kundkontakt, administration, försäljning samt löpande skötsel av gymmets lokaler.
Tillgång till personalutrymmen med kök, mikrovågsugn och kontor finns. I arbetet förekommer städning och användning av rengöringsmedel samt vissa moment som innebär fysisk aktivitet.
Gratis träningskort till gymmet alla dagar i veckan ges.
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
• Tjänstgöringsgrad: 25-50%.
• Vardagar från kl. 07 och framåt.
• Arbetstid enligt överenskommet schema.
• Fast månads- vecko- eller timlön.
Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
(Tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum)
Skicka din ansökan via formuläret nedan eller till oss på e-post:citygymmet@outlook.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: citygymmet@outlook.com Arbetsgivare CityGym i Hälsingland AB
(org.nr 556908-1994)
Västra Parkgatan 1 Lgh 1001 (visa karta
)
826 31 SÖDERHAMN Jobbnummer
10008072