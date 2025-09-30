Receptionist/konferensvärd till Uppsala Business Park
2025-09-30
OM ARBETSPLATSEN
Uppsala Business Park (UBP) huserar nära ett hundratal företag som till stor del är verksamma inom Life science, men även företag med kompetens och produkter inom flertalet andra områden. Tanken bakom Uppsala Business Park är att skapa de bästa förutsättningarna för samarbete och utveckling mellan individer, förtag och organisationer. Förutsättningarna för att skapa en sådan miljö är optimala tack vare det geografiska läget - goda kommunikationsförbindelser till bland annat Arlanda, Stockholm och samtliga institutioner som på ett eller annat sätt är verksamma inom Life science i Uppsala. Området står inför en spännande resa under de närmsta åren då en omfattande expandering har inletts.
OM TJÄNSTEN
I rollen som receptionist och konferensvärd står du inför en varierande vardag där du dels kommer att bemanna receptionen och sköta konferensavdelningen, dels bistå med varierande service både till alla som arbetar i Uppsala Business Park och till externa gäster. Som receptionist är du ansiktet utåt vilket innebär att du möter samtliga besökare på ett trevligt, professionellt och serviceinriktat sätt. Du arbetar självständigt i din roll samtidigt som du kommer ha ett nära samarbete med det interna UBP-teamet. Exempel på arbetsuppgifter:
Välkomna både besökare, hyresgäster samt kollegor i receptionen
Bemanna receptionen och leverera hög service till besökare och konferensgäster
Arbeta med förbättring och utveckling av konferens och servicetjänster
Vara delaktig av UBPs utveckling av UBP Community
Omfattning: Heltidstjänst, måndag - fredag, ca 08:00 - 16:00.
Startdatum: Omgående eller enligt överenskommelse.
VI SÖKER DIG SOM
Har tidigare arbetat inom service och vet vad det innebär att ge service i världsklass
Har god datorvana och är tekniskt nyfiken
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har en fullständig gymnasieutbildning
Tidigare arbetat i reception eller med konferens (meriterande)
Vi söker dig som har god förmåga att bygga och vårda goda relationer, är lyhörd och lösningsorienterad inför kundens behov. I denna roll är det viktigt att du är självgående och både vill och vågar ta egna initiativ. För att trivas i denna roll behöver du vara noggrann, ha ett strukturerat arbetssätt samt ett lösningsorienterat förhållningssätt.
OM CAROTTE
Carotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid eller kortare deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen.
Välkommen med din ansökan
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla oss på hanna@carotte.se
. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392) Arbetsplats
Carotte Staff Kontakt
Nicole Tulisi nicole@carotte.se Jobbnummer
9534104