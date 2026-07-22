Receptionist/Hotellvärd
Naran Hotell AB / Receptionistjobb / Luleå Visa alla receptionistjobb i Luleå
2026-07-22
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Vill du arbeta på ett personligt hotell där ingen dag är den andra lik?
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad Receptionist/Hotellvärd på heltid till vårt team. Hos oss får du ett varierande arbete där du är en viktig del av gästupplevelsen – från incheckning till frukost, bokningar och att hotellet håller hög standard.
Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning, med goda möjligheter till tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Som receptionist/hotellvärd arbetar du med hela hotellets dagliga drift. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat:
In- och utcheckning av gäster
Bokningshantering via telefon, e-post och bokningssystem
Gästservice och information
Förberedelse och servering av frukost
Städning av hotellrum och gemensamma utrymmen vid behov
Tvätt och enklare fastighetsskötsel
Kassahantering och administrativa uppgifter
Säkerställa att hotellet alltid håller en hög standard och en välkomnande atmosfär
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för service och människor
Är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team
Kan hantera ett stundtals högt arbetstempo med ett leende
Har god datorvana
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Fler språk är meriterande.
Tidigare erfarenhet från hotell, reception, restaurang eller annan serviceverksamhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personlighet och vilja att lära.
Vi erbjuder
En heltidstjänst i ett privat hotell
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Ett nära samarbete i ett mindre team
Möjlighet att utvecklas inom hotell- och besöksnäringen
En arbetsplats där service, kvalitet och omtanke står i fokus
Anställningsform: Heltid, 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dag-, kväll- och helgarbete enligt schema.
Vi rekryterar löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
E-post: rekrytering@hotellamber.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naran Hotell AB
(org.nr 556976-5695) Jobbnummer
10009548