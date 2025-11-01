Receptionist Fysioterapimottagning
Receptionstjänst på Fysioterapimottagning.
Vi söker dig utåtrikade person, med IT vana, som kan hålla flera bollar i luften och gillar att vara ansiktet utåt för vår mottagning med 9 st fysioteraputer. Vi är centralt belägna i Hornsberg och har goda kontakter med husläkarmottagningar i området.
Arbetsuppgifter: Ta emot patienter på mottagningen, ta betalt i kassan, Registrera i journalsystem. Svara i telefon och boka in och av patienter i journalsystem. Allt i allo för att hålla snyggt och trevligt i lokalen. Vid behov assistera fysioterapeuter vid träning i gym. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: info@fysiokungsholmen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fysiokliniken Kungsholmen AB
