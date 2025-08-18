Receptionist/frukostvärd sökes till Karolinen Hotell i Åre
Karolinen Hotell AB / Restaurangbiträdesjobb / Åre Visa alla restaurangbiträdesjobb i Åre
2025-08-18
, Krokom
, Östersund
, Strömsund
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinen Hotell AB i Åre
Kombitjänst frukost & reception samt backup till matsalen
Vi söker receptionister som i huvudsak arbetar i hotellreceptionen och sköter det dagliga arbetet i receptionen. Tjänsten är en kombination som frukostvärd de dagar du arbetar förmiddag. Som frukostvärd dukar du fram frukostbuffén och ansvarar för den under dess öppettider, samt utcheckning.
Kvällspasset så ansvarar man för lobbyn med enklare servering, samt incheckning av gäster.
Även backup till matsalen kan förekomma
Du som person har passion för service och vill ge varje gäst en upplevelse av världsklass. Du är ansvarsfull och kan arbeta självständigt.
Tidigare erfarenhet krävs
Boende finns på området.
Kollektivavtal HRF Visita. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: peder@karolinen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karolinen Hotell AB
(org.nr 556614-7210)
837 97 ÅRE Arbetsplats
Karolinen Hotell AB Jobbnummer
9462432