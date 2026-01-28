Receptionist, Folktandvården Skärhamn
Västra Götalandsregionen / Tandsköterskejobb / Tjörn
2026-01-28
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården! Publiceringsdatum 2026-01-28
På Folktandvården Skärhamn arbetar vi i en positiv anda där teamarbete och utveckling av verksamheten är naturliga inslag.
Vi tycker det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att engagera alla medarbetare i klinikens utvecklingsarbete.
Folktandvården Skärhamn har 10 behandlingsrum. I dag arbetar 5 tandläkare, 3 tandhygienister och 10 tandsköterskor hos oss. Sammanlagt är vi 20 medarbetare.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Skärhamn - FolktandvårdenDina arbetsuppgifter
Som receptionist hos oss kommer du att vara klinikens "ansikte utåt" och arbeta med att ge service av högsta kvalitet, både externt och internt. Tillsammans med kollegor ansvarar ni för att ge våra patienter och behandlare bästa service. Det är viktigt att kunna kombinera förmågan att ha övergripande koll på kliniken med att du är effektiv och har ett öga för detaljer.
Du kommer att ha ansvar för kundkontakter, telefon/webservice, SMS/mailkommunikation och tidbokning. Även arbete med betalning/fakturering, kontroll av olika betalmodeller, kallelser och listvård. All tänkbar kundservice ingår i receptionens arbetsuppgifter.
Du kommer främst att arbeta i journalsystemet T4 men även i ekonomiprogrammet Raindance, Västfolket, VGR 's andra olika patientadministrativa program samt med Försäkringskassans Tandvårdsstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
gymnasiekompetens
några års erfarenhet av receptionistarbete
lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och behärskar svenska språket väl
goda kunskaper i engelska och gärna något ytterligare språk
kunskap och vana från kassahantering, fakturering och kundadministration
kunskaper och vana i Office-paketet
Har du tidigare erfarenhet från tandvård/tandsköterska eller motsvarande tjänst inom vården är det meriterande. Är du tandsköterska kan även assistans bli aktuell. Du är van vid och tycker det är roligt att samarbeta med andra kollegor och tillsammans lära och finna lösningar. Vi värdesätter att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan prioritera i stressiga situationer.
Arbetet förutsätter ett professionellt bemötande av klinikens patienter som bygger på respekt, lyhördhet och empati.
Som person är du noggrann och har känsla för struktur och planering. Vi värdesätter din goda förmåga att kommunicera med patienter, närstående och kollegor.
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken under vecka 8.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
