Receptionist, Folktandvården Majorna
Västra Götalandsregionen / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2025-12-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Du kommer vara klinikens ansikte utåt och ger en god service av högsta kvalitet.
Du kommer arbeta i journalsystemet T4, mycket i Officepaketet samt i andra administrativa program som hör till uppdraget. Du kommer också tillsammans med kollegor vara delaktig i klinikens verksamhet och utvecklingsarbeten.
Tjänsten ställer krav på både kreativitet, empati och servicekänsla då du kommer få träffa många olika kunder med olika behov.
Är du tandsköterska kan vid behov även traditionella tandsköterskeuppgifter förekomma.
I tjänsten ingår bland annat:
Ansvara för kundkontakter i receptionen via telefon och meddelandetjänst 1177
Hantering av tidsbokningar och kallelser
Hantering av fakturering, betalningar och administrativa uppdrag
Hos oss arbetar idag sammanlagt 30 medarbetare. Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Majorna, Göteborg - Folktandvården (vgregion.se)
Kompetenskrav och profil
har gymnasieutbildning
har erfarenhet av reception eller motsvarande
behärskar svenska språket väl, har lätt för att uttrycka sig i tal och skrift och har god kommunikationsförmåga
goda kunskaper i engelska
kunskaper och vana i Office-paketet
Vi ser det som en fördel om du har:
tandvårdsbakgrund
utbildning inom reception
vana av att arbeta med och kunskap om fakturering
erfarenhet av att arbeta i journalsystemet T4 eller liknande
Har du tidigare erfarenhet från tandvård/tandsköterska eller motsvarande tjänst inom vården är det meriterande. Du är van vid och tycker det är roligt att samarbeta med andra kollegor och tillsammans lära och finna lösningar. Vi värdesätter att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan prioritera i stressiga situationer.
Arbetet förutsätter ett professionellt bemötande av klinikens patienter som bygger på respekt, lyhördhet och empati.
Som person är du noggrann och har känsla för struktur och planering. Vi värdesätter din goda förmåga att kommunicera med patienter, närstående och kollegor.
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-12-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6801". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Folktandvården, Majorna Göteborg Kontakt
Klinikkoordinator: Johan Hammarstedt 0705-287964 Jobbnummer
9626017