Receptionist Folktandvården Gällivare
Region Norrbotten / Receptionistjobb / Gällivare Visa alla receptionistjobb i Gällivare
2026-06-17
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, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
Är du en positiv och glad person som önskar få vara ansiktet utåt på våran klinik, folktandvården Gällivare ? Vi arbetar för en frisk mun i alla åldrar! Våra värdeord "hälsa, omtanke, sevice" genomsyrar vårt dagliga arbete. Från vår arbetsplats ser vi Dundrets skidanläggning. Här finns goda möjligheter till friluftsliv, fjäll, sjöar och vintersporter. Vi är ca 15 engagerade medarbetare som arbetar i team för att använda allas kompetens och främja medborgarnas goda tandhälsa
Vi söker
Vi söker dig som har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift. Du ska ha god datavana. Det är meriterande om du har tidigare vårderfarenhet inom tandvård samt arbete i kassa/reception. Det är meriterande om du att du har erfarenhet av cosmic journalsysten samt Carita men inte ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Samtidigt är du självgående och tar eget ansvar för dina arbetsuppgifter samt driver ditt arbete framåt på ett strukturerat sätt. Du arbetar organiserat och har förmåga att prioritera samt planera ditt arbete effektivt. Vidare har du en god problemlösande förmåga och kan hantera utmaningar och förändrade situationer på ett konstruktivt och lösningsfokuserat sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan hålla dig lugn i stressade situationer. Det är även viktigt att du kan planera och organisera ditt arbete.
Det här får du arbeta med
Som receptionist hos oss har du en central roll och är ofta patientens första kontakt och ansiktet utåt i verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår receptionsarbete som exempelvis tidsbokning, kallelser, tele Q, bemötande och service till våra patienter samt administrativt arbete. Tjänsten erbjuder en omväxlande vardag med goda möjligheter att växa i din yrkesroll. Du ansvarar även för daglig tidsbokad telefonuppringning via Tele Q, hantering och fördelning av inkommande 1177-ärenden. Det här är en tjänst för dig som huvudsak trivs med administrativa uppgifter, men även kan flexibelt vara en del av teamet som du arbetar med. Du hamnar i en verksamhet med högt engagemang och nära samarbete. I verksamheten bedrivs barn- och vuxentandvård, både planerad och akut tandvård.
Det här erbjuder vi dig
Mentorskap
Handledning
Kompetensutveckling
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med arbetstid förlagd dagtid. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka inte att skicka in din ansökan så kanske just du bli en del i vårat team
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
971 89 GÄLLIVARE Arbetsplats
Region Norrbotten Jobbnummer
9968407