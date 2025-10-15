Receptionist extra vid behov till vårt exklusiva Spa
2025-10-15
Gothia Towers systerhotell Upper House är ett exklusivt modernt hotell i högsta internationella klass, beläget högt över Göteborg på de översta planen i mellersta tornet på Gothia Towers. Upper House har drygt femtio rum och sviter, alla rymliga och utsökt inredda i vacker design och förstklassiga material. Läget är det bästa tänkbara med fantastisk utsikt över Göteborg. I anslutning till hotellet finns även Upper House Dining samt Upper House Spa. Upper House är en del av Gothia Towers.
Upper House Spa är ett exklusivt spa som erbjuder Göteborgs högst belägna hamam, varma stenar, bastur, yoga, gym, lyxiga behandlingar och pooler. Vår spektakulära frihängande utomhuspool är en upplevelse utöver det vanliga.
Om rollen
I rollen som receptionist och värd, guidar du gästerna genom sin upplevelse i vårt spa samt underhåller olika delar av faciliteterna under dagen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av incheckning av spa och träningsgäster, kassahantering, försäljning av produkter, servering av dryck samt övergripande koll på allmänna ytor på arbetsplatsen.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och positiv, är initiativrik samt tar ansvar. Du är medveten om, och bekväm i, att din roll är en viktig del i gästens upplevelse. Du har minst två års tidigare erfarenhet ifrån arbete på spa eller hotell, ytterligare erfarenheter inom service från t ex kryssningsfartyg eller liknande ses som meriterande. Du presterar alltid ditt bästa och har en förmåga att överträffa gästernas förväntningar.
Service är en genuin egenskap hos dig och du vill vara med och bedriva ett "värdskap i världsklass". Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser att du talar svenska och engelska obehindrat och således kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Ytterligare språk samt tidigare erfarenhet från vårt bokningssystem Book4Time och Opera Cloud är ett plus.
Varför ska du välja oss?
Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänsten
Vi erbjuder en anställning på enstaka dagar, med möjlighet att arbeta mer under lov.
Upplärning startar enligt överenskommelse.
Rekrytering sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan om du är intresserad. Sista
ansökningsdag är 2 november.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta:
Erik Montoya; erik.montoya@upperhouse.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden. Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
