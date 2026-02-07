Receptionist / caféanställd
2026-02-07
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige
Till sommaren söker vi en receptionist som även kan arbeta i vårt café på vår camping i våmhus. Detta kommer främst att vara under juni/juli och augusti, men denna period kan förlängas till maj och september vid behov och med extra arbete.
Eftersom vi är en liten campingplats och vår reception och café ligger i samma lokal är det viktigt att du kan arbeta både i receptionen och i caféet. Vissa dagar blir det mer receptionsarbete, andra caféarbete.
Som receptionist kommer du att ansvara för att:
Välkomna gäster
ge information
Arbeta med bokningssystemet
Det är särskilt viktigt att du är gästfri och spontan.
När du arbetar i caféet kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:
Ta emot beställningar
Förbereda varma drycker och fika,
Servera mat och diska.
Vi arbetar i ett litet team, så du kan även behöva utföra andra uppgifter som att städa lokaler. Det exakta antalet arbetade timmar per vecka kan diskuteras.
Tilltalar detta varierade arbete dig och tycker du om att arbeta med människor i ett litet och trevligt team?
Skicka ditt motivationsbrev och CV till info@vamabadetscamping.se
så kontaktar vi dig!
Extra information:
Bor du inte i Dalarna men vill ändå arbeta hos oss under sommarmånaderna? Hör av dig då. Vi har boenden tillgängliga, och vi kan utforska möjligheterna.
Vi har också en annan ledig tjänst där du kommer att arbeta mer i köket i vårt café. Låter det mer lockande? Ta då en titt på vår andra lediga tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: info@vamabadetscamping.se Omfattning
