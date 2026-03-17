Receptionist/butiksbiträde till camping vid havet
2026-03-17
Vi söker dig som vill jobba som receptionist och butiksbiträde på Bergafjärdens Camping! Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng som jobbar intensivt under sommarmånaderna. Som receptionist och butiksbiträde på Bergafjärdens Camping får du en mycket viktig roll i att skapa den varma atmosfär och smidiga service som våra gäster minns och uppskattar. Du är ofta deras första möte med oss - och en nyckelperson som gör deras vistelse både välkomnande och trivsam. Att jobba hos oss är roligt - under soliga sommardagar har vi mycket att göra och vi hjälps alla åt för att skapa en så bra helhetsupplevelse som möjligt för våra semesterfirande gäster.
För att passa in i gänget är du en glad och positiv person som klarar av att jobba under högt tryck. För att kunna möta våra gäster på bästa sätt behöver du behärska både svenska och engelska utan svårigheter, vilket är viktigt för att säkerställa tydlig och smidig kommunikation med både svenska och internationella gäster. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.
Gästbemötande & kundservice
Mail och telefonhantering
Kassahantering
Hantering av vårt bokningssystem (DLBOOKIT)
Varuplockning
Leveransmottagning
Städning och organisering
Vi är många som jobbar tillsammans under sommaren - och det krävs att man klarar av att jobba både självständigt och i team.
Ditt CV är inte lika viktigt som din vilja att jobba och utvecklas tillsammans med oss - kunskapen har vi redan och vi lär gärna ut den. Har du erfarenhet av att jobba i reception eller butik är det meriterande, men inget krav. Hos oss jobbar både erfarna receptionister och några har sitt första jobb hos oss, med rätt inställning kommer du att lära dig mycket! Många av dem som jobbar i receptionen kommer tillbaka under sommarmånaderna - det ser vi som ett kvitto på att vi är en bra arbetsplats där vi har roligt på jobbet!
Anställningen kan anpassas till både del- eller heltid enligt överenskommelse och perioden avser 1 juni - 31 augusti. Tillträde kan ske tidigare om överenskommet.
Lön enligt kollektivavtal.
Låter detta intressant för dig? Skicka gärna CV och personligt brev med ämnesrad "Jobbansökan Receptionist" så snart som möjligt till info@bergafjarden.nu
- vi ser fram emot din ansökan!
Vi har inte möjlighet att ta emot telefonsamtal gällande denna annons och undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@bergafjarden.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan Receptionist". Omfattning
Bergafjärdens Camping AB
(org.nr 556511-9442)
Bergafjärden
)
862 96 NJURUNDA Arbetsplats
