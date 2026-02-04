Receptionist/Administratör till Fit4Fight Gym
2026-02-04
Vi är ett kampsportsgym i Kviberg som grundades 2006 och har ca 1000 medlemmar. Nu söker vi på Fit4Fight Gym tillskott till gänget i form av en receptionist/administratör.
Framför allt handlar jobbet om att ge bra service till våra nuvarande och blivande medlemmar, hjälpa dem med exempelvis registrering, ändring av medlemskap, allmänna frågor osv. Du bemöter medlemmarna personligen och även via telefon och mejl. Du hanterar även administrativa uppgifter i våra datasystem.
Vi söker en social och ordningsam person, gärna med goda datakunskaper. Du behöver kunna hålla flera bollar i luften, ta egna initiativ och jobba effektivt. Tidigare erfarenhet av reception eller administration är starkt meriterande.
Tjänsten är en timanställning och innefattar kvällar. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan ansökningstiden är ute.
Skicka din ansökan till admin@fit4fightgym.se
och skriv "ansökan receptionist/administratör" som ämne. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: admin@fit4fightgym.se Arbetsgivare Fit4Fight Gym Göteborg AB
(org.nr 556847-0321), https://fit4fightgym.se/
Lilla Regementsvägen 20
415 27 GÖTEBORG
)
415 27 GÖTEBORG Arbetsplats
Fit4Fight Gym Jobbnummer
9724008