Receptionist/administratör, Individ- och familjeomsorgen
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen / Receptionistjobb / Sandviken Visa alla receptionistjobb i Sandviken
2025-10-13
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandviken
, Gävle
eller i hela Sverige
I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.
Som anställd på Sandvikens kommun har du ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför är det viktigt för oss att du trivs på ditt arbete och att du känner att din arbetsinsats är värdefull för samhället. Vi tror att vägen för att nå dit är att alla, oavsett om man är chef eller medarbetare, ska sträva efter att göra varandra bättre. För det bästa arbetet gör vi tillsammans. Genom helhetssyn, samverkan, dialog och genom att dra nytta av varandras olikheter.
Som arbetsgivare och medarbetare arbetar vi tillsammans för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv. Det i sin tur ger en framgångsrik och utvecklande kommun.
När vi gör varandra bättre - gör vi Sandvikens kommun bättre!
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Sandvikens kommun har en funktionsindelad organisation. Inom förvaltningens ansvarsområde finns barn- och ungdomsvård, beroendevård, ekonomiskt bistånd och familjerätt samt handläggning av alkoholtillstånd och strategiskt arbete inom områdena folkhälsa och trygghet och ANDTS. Förvaltningen har en väl utbyggd öppenvård för barn, unga och deras familjer samt för vuxna.
Till receptionen på till Barn och Unga myndighetsutövning på Smedsgatan 12 söker vi en ny medarbetare. I huset finns enheterna för myndighetsutövning gällande barn och unga. Trivs du med ett varierat arbete och har lätt för att anpassa dig till olika situationer? Då har vi jobbet för dig, kom och arbeta med oss!
Vi erbjuder dig bland annat dessa förmåner:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2025-10-13Arbetsuppgifter
Som receptionist/administratör ansvarar du för första mötet med de personer som besöker barn- och ungdomsvården på Smedsgatan 12. Du tar emot och informerar samt hänvisar besökare till rätta.
Din roll innebär ett viktigt stöd till flera funktioner i huset. Rollen ställer höga krav på service och kvalitet, såväl mot våra besökare som internt till förvaltningens medarbetare. Du planerar självständigt dina arbetsuppgifter. Jobbet är varierande med praktiska och olika administrativa uppgifter.
Ditt arbete innehåller till en del administrativa uppgifter så som fakturahantering, postsortering, beställning av varor, resebokningar, gallring av personakter med mera. I tjänsten ingår också att vara ersättare för nämndsekreteraren.Kvalifikationer
Du har tidigare arbetslivserfarenhet av administrativt arbete och arbete i reception. Du har eftergymnasial utbildning som är tillämpningsbar i tjänsten alternativt en omfattande arbetslivserfarenhet i en liknande roll.
Det är meriterande om du tidigare arbetat inom myndighet och har vana av att möta människor som befinner sig i svåra situationer.
I din roll som receptionist/administratör så har du ett prestigelöst förhållningssätt i ditt samarbete med andra. Du anpassar dig till olika situationer, och har förmågan att ändra ditt förhållningssätt. Du inger förtroende, skapar tilltro och tillit. Du har en förmåga att sprida lugn och stabilitet. Du arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt.
ÖVRIGT
I den här rekryteringen tillämpar vi fortlöpande urval till intervju, så tveka inte med att skicka in din ansökan!
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "106-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Mottagningsenheten
Gustav Larsson gustav.larsson@sandviken.se 0700894444 Jobbnummer
9552406