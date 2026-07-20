Receptionist/administratör
Engelholms Fysioterapi Handelsbolag / Receptionistjobb / Ängelholm Visa alla receptionistjobb i Ängelholm
2026-07-20
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Tycker du om att få människor att känna sig välkomna? Är du personen som gillar ordning, service och en omväxlande arbetsdag? Då kan du vara den receptionist vi söker till Engelholms Fysioterapi.
Hos oss är receptionen mycket mer än en plats där patienter anmäler sig. Den är navet i verksamheten. Här börjar och slutar patienternas besök och här finns personen som får hela dagen att flyta – både för patienter och kollegor.
Nu söker vi en ny receptionist, med tillträde tidigast 1/11, när vår nuvarande kollega valt att gå vidare mot nya utmaningar.
En arbetsdag hos oss
Arbetsdagen börjar klockan 07.45 då du öppnar receptionen och tar emot dagens första patienter. Därefter varierar dagarna mellan patientmottagning, telefon, bokningar, betalningar och administrativa arbetsuppgifter. Du ser till att receptionen är en välkomnande och välfungerande plats och hjälper vid behov även till med enklare lokalvård.
Du arbetar nära våra sex fysioterapeuter och är en viktig del av verksamheten. Rollen passar dig som trivs med att möta människor och tycker om att få vardagen att flyta för både patienter och kollegor.
Vi söker dig som...
Du är den som gärna hjälper till innan någon ens hinner fråga.
Du tycker om människor och har en naturlig känsla för service. Du möter alla med ett varmt och professionellt bemötande – oavsett om det handlar om en patient som är glad, stressad eller orolig.
För att trivas hos oss tror vi att du:
har god datorvana
uttrycker dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
är positiv, nyfiken och serviceinriktad
kan hantera när det händer flera saker samtidigt
är strukturerad och ansvarstagande
har lätt för att skapa trygghet och förtroende
Har du tidigare arbetat i reception, gärna inom hälso- och sjukvård, är det meriterande.
Men det viktigaste är inte var du har arbetat – utan hur du är som person. Vi kommer därför att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
Om Engelholms Fysioterapi
Vi är en privat fysioterapi-mottagning som finns i Catena Arena i Ängelholm, där vi har moderna och trivsamma lokaler. Här arbetar du i en inspirerande miljö där det, utöver fysioterapin, även finns gym, padelhall, vårdcentral och café i samma byggnad. Det skapar ett levande hus med många möten och en trivsam arbetsplats för både medarbetare och patienter.Publiceringsdatum2026-07-20Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: karl@engelholmsfysioterapi.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engelholms Fysioterapi Handelsbolag
, http://www.engelholmsfysioterapi.se Arbetsplats
Engelholms Fysioterapi HB Jobbnummer
10007095