Receptionist/Administratör
2026-02-06
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
, Jokkmokk
Lapplands Gymnasium - där möjlighet blir verklighet
Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för skolorna i Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Genom samverkan kan vi erbjuda ett brett programutbud och hög kompetens, vilket ger varje elev bästa möjliga förutsättningar för en kvalitativ och framtidsinriktad utbildning.
Hos oss är avstånd inget hinder - vi tror på att flytta kunskap över stora avstånd, snarare än att flytta elever. Det gör att vi kan erbjuda likvärdig utbildning, oavsett var i vårt område som eleverna befinner sig.
Vill du vara med och forma framtidens utbildning, bildning och kunskap? Hos oss blir du en del av en organisation som präglas av samarbete, kvalitet och samhällsnytta. Vi erbjuder en arbetsmiljö där kompetens och engagemang tas tillvara och där du får möjlighet att påverka och utvecklas.
Vi erbjuder dig som tar anställning inom Lapplands kommunalförbund bland annat:
Friskvårdsförmån i form av friskvårdsersättning
Friskvårdstimme
Förmånscykel med bruttolöneavdrag
Vi söker en receptionist/administratör till Lapplands Gymnasium Kiruna där huvuduppdraget blir att arbeta med service och stöd till elever, personal, rektorer samt externa kontakter. Du kommer att utföra varierande administrativa arbetsuppgifter (information, telefon, service, diarieföring m.m.). Du kommer även att ha ett nära samarbete med övriga personer i det administrativa arbetslaget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Erfarenheter av liknande arbetsuppgifter är meriterande. Som person är du självständig, handlingskraftig och har ett bemötande som är professionellt och serviceinriktat. Du har god samarbetsförmåga och förmåga att utveckla arbetet tillsammans med övriga i arbetslaget. Du är kreativ, noggrann och hittar lösningar där elevernas bästa är i fokus. Du har en positiv inställning till att använda ny teknik . Meriterande om du har goda kunskaper om gymnasieskolans struktur och innehåll.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Till följd av lagen om belastningsregister (1998:620) samt krav i Skollagen (2010:800) ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas inför anställning. Blankett med tillhörande information för att söka utdraget ur belastningsregister hittar du via polisen.se.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C304646/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lapplands Kommunalförbund
(org.nr 222000-0760) Arbetsplats
Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium Kiruna Kontakt
Administrativ chef
Anna Jonasson Lantto anna.jonassonlantto@lapplands.se 010-143 70 73 Jobbnummer
