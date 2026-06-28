Receptionist 75%
Hotell Södra Berget AB / Receptionistjobb / Sundsvall Visa alla receptionistjobb i Sundsvall
2026-06-28
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På Hotell Södra Berget finns det mesta för en lyckad semester, konferens eller nöjeskväll. Vår ambition är att du som gäst ska få en angenäm och minnesvärd vistelse med oss. Hotellet är beläget på Södra Stadsberget i Sundsvall, ca 3 km från Sundsvalls centrum med en milsvid utsikt över Sundsvall, havet, berg och dalar. Endast 10 min med bil till centrum till buss- och tågstation samt 25 min till Sundsvalls flygplats.
Hotell Södra Berget i Sundsvall söker nu en (1) receptionist för tillsvidareanställning 75%. Då vår nuvarande kollega går vidare i arbetslivet till nya spännande utmaningar. Vi söker dig som tycker det är viktigt och framför allt roligt att sätta gästen i centrum. Vi värdesätter en positiv, självständig, ansvarsfull person som tål påfrestningar när det stundtals kan bli väldigt hektiskt. Som person ser vi att du som söker älskar att ge god service. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet från branschen är önskvärt men det är ej ett krav, upplärning sker på arbetsplatsen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: I receptionen ansvarar man för in- och utcheckning, telefonväxel, kassahantering, fakturering, bokningar samt andra servicerelaterade uppgifter mm
Kunskaper i bokningssystemet Techotel Picasso är önskvärt.
Vi förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift både på svenska och engelska.
Vi ser gärna att Ni har tillgång till bil då kollektivtrafik ej finns under arbetstiderna.
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: caroline@sodraberget.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist 75%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell Södra Berget AB
(org.nr 556660-1240), http://www.sodraberget.se
Södra Berget (visa karta
)
851 24 SUNDSVALL Kontakt
Receptionschef
Caroline Reiser caroline@sodraberget.com 060671000 Jobbnummer
9982162