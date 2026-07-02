Receptionist
Cbre Gws Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Vi på CBRE söker nu för kunds räkning, en receptionist utöver det vanliga. Med ett genuint intresse för service i världsklass. Två av våra ledord är service och excellence, i denna roll är det själva hjärtat i det dagliga arbetet. Du har därför förmågan att läsa av situationer, anpassa ditt bemötande och se till att varje besökare och kollega känner sig sedd och väl omhändertagen.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också vill leva efter dessa.
Tjänsten är på deltid, 50% mellan klockan 8-12 och tillsvidare med placering i Stockholm, Hammarby sjöstad till en kund inom tech- branchen. Lokalerna är nya, moderna och erbjuder en härlig utsikt.
Det kunden värdesätter mest är ditt positiva och glada bemötande mot alla anställda och deras besökare. Som Receptionist är du kundens och vårt ansikte utåt och förväntas ha en hög servicemedvetenhet och ett värdskap utöver det vanliga.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta emot och välkomna personalen och kunder till kontoret. Inskrivning och hantering av accesskort samt meddela besöksmottagaren att besöket kommit.
Administrera accesskort till personalen.
Svara i växeln på ett trevligt och professionellt sätt.
Vara behjälplig med konferensbokning och mötesteknik i konferensrummen.
Ansvara för kundytor såsom mötes- och konferensrum.
Scanning och registrering av kundens leverantörsfakturor och övrig post.
Post och godshantering och andra uppgifter relaterade till vår leverans.
Bidra till en hög medvetenhet kring säkerhet genom att säkerställa att kundens säkerhetspolicy, rutiner och riktlinjer efterlevs.
Vi söker dig som (har/är):
En bakgrund inom service gärna med erfarenhet som receptionist, kundtjänstmedarbetare eller hotell.
En positiv attityd, tycker om att ge service och har en hög integritet.
Inställningen att allt går att lösa eller ta reda på. God kommunikation- och uppföljningsförmåga är också högt värderade egenskaper.
God datakunskap och kunskap i Officepaketet.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då engelska är kundens koncernspråk och används i den dagliga kommunikationen.
Ansvarstagande med en god organisationsförmåga.
Tycker om att samarbeta i team.
Vad vi erbjuder dig:
En nyckelroll i en global organisation med goda möjligheter till utveckling.
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och tillgång till Benifys förmånsportal.
Engagerade kollegor och en företagskultur som värdesätter initiativförmåga och ett genuint servicefokus.
Möjligheten att vara en del av CBREs spännande tillväxtresa.
Känns denna roll intressant, ansök redan idag. Vi önskar tillsätta tjänsten snarast möjligast med tillträde inom kort.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta, Facility Coordinator Jessika Husak på 076- 871 73 69 eller rekryterande chef, Camilla Vinje.
CBRE är världens ledande företag inom kommersiella fastigheter och investeringstjänster, med över 140 000 medarbetare världen över som stödjer kunder i fler än 100 länder. Inom Global Workplace Solutions (GWS) levererar vi integrerade facility management-lösningar till några av världens främsta företag.
Vi är ett värderingsstyrt företag som vägleds av våra kärnvärden RISE: Respekt, Integritet, Service och Excellence (Excellens). Dessa är inte bara ord - de genomsyrar hur vi arbetar och hur vi bemöter varje människa, varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Blekholmstorg 30 Stockholm (huvudkontor) (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm city Kontakt
Contact
Katarina Soderstedt jessika.husak@cbre.com Jobbnummer
9990170