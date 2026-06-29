Receptionist
Snabb Jobb Sverige AB / Receptionistjobb / Helsingborg Visa alla receptionistjobb i Helsingborg
2026-06-29
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För vår kunds räkning söker vi en serviceinriktad receptionist – Är det dig vi letar efter?
Är du en positiv och organiserad person som gillar att möta människor? Har du en känsla för service och trivs med att ha en viktig roll i det dagliga arbetet? Då kan du vara vår nästa receptionist!Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Som receptionist är du företagets ansikte utåt och den första personen våra besökare möter. Du kommer att ansvara för att ta emot kunder och gäster, hantera inkommande samtal och mejl samt bidra till en smidig och välkomnande arbetsmiljö.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ta emot och välkomna besökare
Svara i telefon och vidarekoppla samtal
Hantera post och e-post
Boka mötesrum och hålla dem i ordning
Stötta kollegor med enklare administrativa uppgifter
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning i en stabil verksamhet
Trevliga kollegor och en varm arbetsmiljö
Möjlighet att växa och utvecklas i din roll
Centralt beläget kontor med goda kommunikationer
Vi söker dig som:
Har god känsla för service och bemötande
Är strukturerad, noggrann och flexibel
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift (engelska är meriterande)
Har god datorvana, gärna erfarenhet av Office-paketet
Tidigare erfarenhet av receptionist- eller kundtjänstarbete är ett plusOm företaget
Vi är ett engagerat team som värdesätter professionalism, samarbete och glädje i arbetet. Hos oss får du en viktig roll där du verkligen gör skillnad – varje dag.
Välkommen med din ansökan!
Skicka in ditt CV och ett kort personligt brev. Vi rekryterar löpande så vänta inte för länge!
👉 Bli vårt nya ansikte utåt – ansök idag!
OBS! Skriv ansökningskoden SHRE025 i övrig information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SHRE025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Snabb Jobb Sverige AB
(org.nr 559455-1946) Jobbnummer
9982757