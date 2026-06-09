Receptionist
Tandfokus Sverige AB / Receptionistjobb / Göteborg Visa alla receptionistjobb i Göteborg
2026-06-09
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Vi har precis blivit utsedda till Årets Tandvårdsföretag 2026 i hela Sverige - Wohoo!
Hej,
Kul att du läser vår jobbannons!
Vi är ett litet familjeföretag med fem totalt kliniker i Göteborgsområdet, Örebro och Skåne. Nu söker vi efter vår nästa stjärna som vill jobba som receptionist på vår klinik mitt på Grönsakstorget i Göteborg! Vill du vara den som får våra patienter att känna sig varmt välkomna redan från första kontakten?
För oss är personlighet, samarbetsförmåga och ditt engagemang absolut viktigast för att hitta rätt person till vårt team.
Vem söker vi?
Eftersom receptionen är klinikens hjärta och ansikte utåt letar vi efter dig som verkligen brinner för service i världsklass. Vi får ofta väldigt många ansökningar, och eftersom vi vill fortsätta erbjuda den absolut bästa upplevelsen för våra patienter letar vi efter dig som har det där lilla extra – du som är engagerad, noggrann och vill vara med och göra skillnad på riktigt varje dag.
Rätt person – vad menar vi med det?
För oss betyder det att du:
Är väldigt social, trevlig och älskar att ge service (du är trots allt klinikens ansikte utåt!).
Är strukturerad, noggrann och har en god administrativ förmåga.
Talar och skriver flytande svenska helt obehindrat samt kan engelska på en bra nivå.
Är lösningsorienterad och har lätt för att prioritera, även när tempot stundtals blir högt.
Har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.
Är samarbetsvillig, ansvarstagande och tycker om att hjälpas åt i det dagliga arbetet för att stötta dina kollegor på kliniken.
Gillar att ha kul på jobbet!
Tidigare erfarenhet inom tandvård? Inget krav!
Erfarenhet från tandvård, reception eller kundservice är meriterande, men absolut inget nödvändigt krav. Våra två senaste receptionistkollegor hade ingen som helst erfarenhet av tandvård innan de började hos oss – och de har blivit helt fantastiska i sina roller! Vi lär dig allt du behöver kunna om branschen, bara du har rätt inställning.
Vad innebär rollen?
Som receptionist blir du en nyckelperson i patienternas upplevelse hos oss. Du kommer bland annat att pyssla med:
Mottagande av våra härliga patienter på kliniken
Hantering av telefon och e-post
Tidsbokning och kallelser
Administration, patientregistrering samt hantering av betalningar och fakturafrågor
Vi erbjuder:
Attraktiv fast lön
Varierande arbetsuppgifter inom yrket
Tjänstepension, sjukvårdsförsäkring och andra försäkringar för din trygghet
Friskvårdsbidrag
Vidareutbildningar & kurser
Härliga konferenser årligen – i Sverige och ibland utomlands (nu senast var vi i Jurmala utanför Riga i början av juni 2026)
Möjlighet till delägarskap: Vi tror på att växa tillsammans. Därför erbjuder vi delägarskap till alla inom bolaget, oavsett position, efter att man uppfyllt vissa kriterier. Som ett kvitto på detta har vår senaste receptionist (som nu går vidare till nya utmaningar inom bolaget) precis blivit erbjuden delägarskap!
Och sist men inte minst... En rolig arbetsplats där personalens trivsel och välbefinnande är viktigt. Våra leverantörer som kommer på besök brukar poängtera att vi är ett härligt gäng som verkar ha kul på jobbet!
Här kan du läsa mer om vad våra patienter tycker om oss (recensioner): https://www.tandfokus.se/recensioner
Tjänsten är en tillsvidareanställning (vi tillämpar 6 månaders provanställning).
Omfattningen är flexibel och startar på 70 % till en början, men det finns goda möjligheter att utöka arbetstiden upp till heltid över tid, om det önskemål finns för din del.
Start: 1 september 2026, eller enligt överenskommelse. Vi har såklart förståelse ifall du har uppsägningstid på ditt nuvarande jobb.
Intervjuer sker löpande och därför ser vi fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Så här söker du:
CV räcker i din ansökan – du behöver inte skicka med ett personligt brev. Mejla till oss på info@tandfokus.se
och skriv "Receptionist Grönsakstorget" i ämnesraden.
För att vi ska veta att du har läst hela annonsen och är genuint intresserad av just oss: berätta kort med 1–3 meningar i mejlet vad "bra service" betyder för dig. Både för patienter och kollegor. Eller något annat du tycker är relevant! Men håll det kort :)
Vi värnar om transparens i intervjuprocessen och av den anledningen kommer du, om du går vidare i processen, få möjlighet till ett informellt möte med en av våra nuvarande medarbetare / receptionister för att få höra mer om hur det är att jobba hos oss och få svar på eventuella frågor du har.
Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig bättre!
Ha en fortsatt fin dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: info@tandfokus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Grönsakstorget". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandfokus Sverige AB
(org.nr 559434-9887)
411 16 GÖTEBORG Arbetsplats
Tandfokus Grönsakstorget Jobbnummer
9956093