Receptionist

2026-03-25
Victoriakliniken är en världsledande plastikkirurgisk klinik med en holistisk syn på hälsa och välbefinnande. Med vår långa erfarenhet och garantiprogram inom plastikkirurgi är säkerhet, trygghet och naturliga resultat vårt fokus.
Vad söker vi
Vi söker en Receptionsansvarig till vår klinik på Saltsjöbaden i Stockholm, en viktig del av Victoriaklinikens ansikte utåt.
Du kommer vara den våra patienter möter först på kliniken och din röst kommer vara den de hör när de ringer till oss. Du kommer vara en spindel i nätet och se till att allt fungerar på kliniken och att patienterna är väl omhändertagna. Du supportar även vår andra klinik som finns på Karlavägen, Stockholm.
Vem är du
Vi söker en glad, positiv själ med god förmåga att bemöta människor och hjälpa dem med deras frågor, muntligt men även skriftligt. Du är skicklig på att uttrycka dig och är omhändertagande. Vi tror också på att du har en bra förmåga att vara spindeln i nätet och är alltid steget före. Du ser vikten av att hitta lösningar och gillar att planera ditt arbete med bra struktur. Du älskar god service, omhändertagande och är inte rädd att ta tag i olika uppgifter. Att hjälpa till ifall det behövs med annat som inte står på din lista gör du det med varmt hjärta.
Tidigare erfarenheter som vi värdesätter
Du är utbildad och legitimerad undersköterska/ eller hudterapeut.
Du har erfarenhet av receptionsarbete och vet vad det innebär.
Delar ur rollbeskrivningen som kan bli din framtid
Vår telefonväxel blir besvarad och alla patienter får rätt vägledning och hjälp och besvarar deras frågor.
Vår infomejl checkas av dagligen och besvaras.
Operationsschema planeras/kontrolleras och förbereds till våra kirurger.
Inköp av varor och material till kliniken som behövs till patienter och före/efter operationen.
Receptionen & vårdavdelningen hålls ren, fräsch och tilltalande.
Behjälplig när det behövs på de andra avdelningarna.
Om Tjänsten
Tjänsten är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vi är i en växande fas och tjänsten kan utvecklas mer längre fram.
Vi ser fram emot din ansökan!
Mejla till oss work@victoriakliniken.com
Märk mejlet med Reception- Saltsjöbaden
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: malin.wahlstrom@victoriakliniken.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception Saltsjöbaden". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Victoriakliniken
(org.nr 556633-4784), http://www.victoriakliniken.com
Rösundavägen 4
133 36 SALTSJÖBADEN Arbetsplats
Ab Victoriakliniken Kontakt
Malin Wahlström malin.wahlstrom@victoriakliniken.com Jobbnummer
9818412