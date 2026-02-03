Receptionist - Sommar
2026-02-03
Vi söker en stjärna som vill sommarjobba hos oss som receptionist i vårt härliga team.
Som person är du serviceminded, engagerad och ordningsam. Du skall kunna arbeta självständigt och våga ta egna beslut då ensamarbete förekommer.
Du älskar mötet med gästen och har förmågan att snabbt skapa goda relationer. Du tar initiativ och har god förmåga att se lösningar. Du kan hantera stressiga situationer och samtidigt prioritera rätt saker.
Varierande arbetstid under dagtid, kvällstid samt helger.
Dina arbetsuppgifter är bland annat följande:
Checka in och ut gäster i vårt system Jupiter.
Koordinera alla avdelningar för att möta våra gästers önskemål.
Svara på frågor och vara en hjälpande hand för våra hotellgäster.
Svara på turistinformation.
Bidra till merförsäljning.
Ta emot bokningar och svara på mail.
Meriterande om du:
Har kassavana.
Har god datavana.
Har god lokalkännedom.
Tidigare erfarenheter av hotellbranschen
Det är viktigt att du är tillgänglig under hela sommaren.
Vi ser fram emot din ansökan!
Ha gärna tillgång till eget färdmedel då kollektivtrafik ej finnes.
Löpande urval sker.
Lön: Kollektivavtal finns
Hotell och Restaurang Hovs Hallar är en konferensanläggning på Bjärehalvön. Här finns idag 49 dubbelrum och sviter. Vår restaurang tar upp till 170 gäster och vi serverar både frukost, lunch och à la carte. Vi arrangerar även en del bröllop och födelsedagar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
e-mail
E-post: info@hovshallar.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception - sommar". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hotell & Restaurang Hovs Hallar AB
(org.nr 556514-9589)
Hovshallavägen 160 (visa karta
)
269 91 BÅSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hovs Hallar AB, Hotell & Restaurang Kontakt
Alicja Larsson alicja@hovshallar.com 0768-351525 Jobbnummer
9720152