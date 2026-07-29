Receptionist - extra på Best Western Plus Skogshöjd!
Ligula Hospitality Group AB / Receptionistjobb / Södertälje Visa alla receptionistjobb i Södertälje
2026-07-29
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I de centrala delarna av Södertälje, ett stenkast från Torekällbergets friluftsmuseum ligger Best Western Plus Skogshöjd. Här trivs både affärsgäster, familjer och den som behöver en god natts sömn i Södertälje.
Best Western Plus Skogshöjd är ett bra ställe att bo och träffas på. Här finns många inbjudande sociala ytor. På hotellets sex våningar ryms 225 rum med allt från singelrum till familjerum.
I januari 2025 öppnade vi dörrarna till Ligulas nyförvärvade hotell, Best Western Plus Skogshöjd i Södertälje. Vi söker nu en entusiastisk medarbetare som vill vara med från början och skapa en minnesvärd upplevelse för våra gäster. Vill du bli en del av en växande koncern där kvalitet, service och glädje står i centrum? Då är det här din chans!
Vem söker vi?
Vi söker en flexibel, service-minded och positiv person till vår reception för extra arbete.
Vi söker dig som trivs i en miljö med stor variation, tycker om att samarbeta och har ett genuint intresse för service.
Vi söker dig som vill jobba deltid eller jobba extra vid behov både dagtid, kvällar och helger vid behov, med chans till heltid vid tillfälle.
Dina arbetsuppgifter kan inkludera:
Reception: Gästbemötande, in- och utcheckning, logi- och mötesbokning, svara på mail och gästrecensioner, arbeta proaktivt med serviceförsäljning, mötesmöblering och vara behjälplig hos övriga avdelningar. Vara behjälplig i baren samt kunna hantera både reception och bar vid ensamarbete. Du är en viktig del av arbetslaget på hotellet och ser till att våra gäster blir personligt bemötta och får bästa möjliga service.
Kvalifikationer vi värdesätter:Publiceringsdatum2026-07-29Kvalifikationer
Minst ett års erfarenhet av hotellreception
Kunskap i hotellbokningssystemet MEWS är en fördel
Gillar att hantera många saker samtidigt
Är positiv, engagerad, utåtriktad, noggrann, ansvarstagande och tar egna initiativ
Älskar att jobba med service
Är både lagspelare och självständig
Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska
Erfarenhet av att jobba i bar/enklare servering är ett plus
Vad erbjuder vi?
Lön enligt kollektivavtal
En fantastisk möjlighet att vara med från start och påverka upplevelsen på ett hotell i framkant.
Möjligheter till både hel-, deltids- och Extrasanställningar och utvecklingar.
Välkommen med din ansökan via länken!
Ligula Hospitality Group är moderbolag i en privatägd hotell- och restaurangkoncern i stark men långsiktig tillväxt. Vi äger, förvaltar och utvecklar välkända varumärken och koncept inom besöksnäringen och har sedan 2015 mer än fördubblat antalet hotell – med fortsatt expansion i fokus.
I dag består koncernen av 48 hotell i Sverige, Danmark och Tyskland som drivs under varumärkena ProfilHotels, Apartments by Ligula, Motel L, Good Morning Hotels och Collection by Ligula. Därutöver driver vi sex Best Western Plus-hotell genom avtal. Totalt sysselsätter vi cirka 800 årsanställda och omsätter över 1 500 MSEK.
Som arbetsgivare vill vi erbjuda trygga och schyssta villkor i en stabil organisation. Vi är anslutna till Visita genom kollektivavtal, vilket innebär ordnade arbetsvillkor, tjänstepension, försäkringar och andra viktiga förmåner.
Hos oss kombineras stabilitet och långsiktighet med möjligheten att utvecklas i en växande koncern. Vi strävar efter hållbara anställningar, tydliga strukturer och ett arbetsliv där du kan känna trygghet både idag och inför framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Ligula Hospitality Group AB
(org.nr 556792-6497), https://ligula.se/om-ligula/karriar/
Täppgatan 15 (visa karta
)
151 21 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Best Western Plus Skogshöjd Kontakt
Emma Ramström Siira 0850353030 Jobbnummer
10015483