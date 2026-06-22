Reception- och konferensvärd till Corem i Kista - 50%
Carotte Staff AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Corem förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i attraktiva lägen i Sverige, Danmark och USA. De har ett långsiktigt perspektiv där dem förvaltar fastigheter med egen personal i syfte att vara en riktigt bra affärspartner till sina hyresgäster.
Corem erbjuder
Corem erbjuder dig ett brett arbetsfält i ett av Nordens största fastighetsbolag. Du kommer till ett kontor där det händer mycket. Corem har ett starkt varumärke med mycket kundfokus, god anda och du ges stora möjligheter att påverka inte bara din egen vardag utan även verksamheten i stort.
Företagskulturen präglas av öppenhet och nyfikenhet där Corem ger sina medarbetare stort förtroende och eget ansvar. Time Building är Corems nyaste tillskott av konferensenheter i Kista, med stort fokus på moderna och flexibla mötesmiljöer. Time Building erbjuder tre välutrustade konferensrum, en bemannad reception och café som säkerställer smidig service för alla besökare och hyresgäster.
Om rollen
Vi söker en serviceinriktad reception- och konferensvärd för en deltidsroll på 50%. Du ansvarar för att skapa en välkomnande upplevelse för besökare, hyresgäster och konferensgäster genom att bemanna receptionen, förbereda möten och säkerställa att lokalerna alltid håller hög standard.
I rollen ingår även ansvar för caféytan där du serverar och säljer kaffe, enklare mat och fika samt ser till att miljön är inbjudande och välfungerande. Du arbetar också med löpande administration och daglig kontakt med gäster och hyresgäster.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av service, exempelvis från reception-, hotell-, café- eller konferensverksamhet
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Trivs i en roll med varierande arbetsuppgifter och många kontaktytor
Har god administrativ förmåga och är van att arbeta i digitala system
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Har erfarenhet av konferensteknik (meriterande)
Som person är du positiv, prestigelös och serviceinriktad. Du har lätt för att skapa goda relationer, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras. Med ett öga för detaljer och ett professionellt bemötande bidrar du till en trivsam upplevelse för både gäster och hyresgäster.Om tjänsten
Omfattning: Tjänsten är på 50% Start: I mitten av augusti 2026 Arbetstider: Måndag–fredag, kontorstider 09:00-13:00 alternativ 08:00-12:00 Anställning: Tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning
Arbetstiderna är huvudsakligen förlagda vardagar under kontorstid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma vid behov. Du kommer att vara anställd av Carotte Staff och uthyrd till kund.
Om Carotte
Carotte Staff är en del av Carotte Group – ett av Sveriges snabbast växande bolag inom premium Facility Services. Vi skapar helhetsupplevelser inom mat, möten och service och erbjuder spännande uppdrag i några av landets mest dynamiska miljöer. Hos oss får du möjligheten att utvecklas, växa och vara med och forma framtidens service.
Välkommen med din ansökan!
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men har du frågor kring processen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sökord: receptionist, konferensvärd, konferensvärdinna, hotellreceptionist, reception, coworking, service, Kista, Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7948202-2064177". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
Tegeluddsvägen 92 (visa karta
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115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
9972953