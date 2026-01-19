Reception och konferenskoordinator till bolag i Malmö!
2026-01-19
Till vår kund i Malmö söker vi nu en Receptionist och Konferenskoordinator som vill ta en central och synlig roll. Tjänsten är på heltid med start omgående och sträcker sig initialt över 6 månader. Rollen är 100 % på plats och passar dig som trivs i en professionell miljö där kvalitet, service och samarbete står i fokus.
Som Receptionist och Konferenskoordinator är du verksamhetens ansikte utåt och sätter tonen för upplevelsen hos såväl externa besökare som kollegor. Du blir en självklar del av kontorets nav och arbetar i en verksamhet med högt tempo, tydliga krav och ett varmt klimat.
Arbetstiderna är som utgångspunkt 08.00-17.00, måndag till fredag. Vid event kan arbetstiden justeras, vilket ställer krav på flexibilitet.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen arbetar du brett med både social och administrativ service. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• Välkomna besökare och medarbetare samt bemanna receptionen
• Planera, organisera och samordna interna evenemang inklusive föreläsningar samt student- och klientevent
• Säkerställa att konferens- och mötesrum är representativa
• Lägga beställningar, skicka inbjudningar och stötta inför möten samt event
• Avlasta verksamheten i varierande administrativa uppgifter
• Ansvara för växeltelefon
• Hantera post, bud, leveranser och felanmälningar
• Arbeta kontinuerligt med förbättringar och ta initiativ som bidrar till att höja kvalitet, service och helhetsupplevelse
Du blir en del av ett sammansvetsat team om två, med delat ansvar och ett nära, prestigelöst samarbete i det dagliga arbetet.
Vem är du?
Du har minst gymnasial utbildning och gärna några års erfarenhet från administration och något serviceinriktat yrke. Du är strukturerad, noggrann och har ett starkt kvalitetsfokus - samtidigt som du är flexibel och lösningsorienterad när tempot skruvas upp.
Som person är du social, kommunikativ och trivs i en roll där du är synlig och där din insats märks. Du motiveras av att leverera service på hög nivå, tar eget ansvar och har lätt för att prioritera i en vardag med många parallella uppgifter. Du präglas av ett tydligt självledarskap och ett högt driv, där du proaktivt ser behov, tar initiativ och får saker att hända. Du är bekväm i IT-miljöer, behärskar Office-paketet och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Rollen kräver full närvaro på plats 08-17, vilket gör den särskilt lämpad för dig som vill vara där det händer och som uppskattar en professionell arbetsmiljö med höga ambitioner, stark teamkänsla och ett varmt bemötande.
Urval och intervjuer hålls löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
