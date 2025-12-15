Reception Golf, Hotell & Konferens
2025-12-15
Vi söker medarbetare till The Nationals reception.
Vi söker både säsongsmedarbetare (anställning mars/april-okt/nov) och sommarpersonal (anställning maj/juni-aug/sep). Vissa tjänster kan ev. bli tillsvidareanställningar.
Att arbeta i vår reception innebär att du tar hand om våra gäster i allt från utdelning av scorekort och konferensservice till in- och utcheckning utav hotellgäster samt försäljning i vår Golf Shop. Som receptionist spelar du en central roll i att skapa en välkomnande, effektiv och premium upplevelse för våra medlemmar och gäster.
Vi söker dig som:
Vill utvecklas och bidrar med arbetsglädje och vänlighet
Gillar att leverera upplevelser som överträffar gästens förväntningar
Vill bidra till företagets utveckling och måluppfyllelse
Är en god lagspelare och trivs med att arbeta tillsammans
Kan arbeta dag, kväll och helg
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Har goda kunskaper inom Office paketen
Har lätt för att lära dig nya digitala verktyg och system
Meriterande: Erfarenhet av hotell- eller konferensreception
Golfintresse
Arbetat i butik
Erfarenhet av Golfens IT-system
Tjänstgöringsgrad kan variera mellan deltid och heltid - vi kommer tillsammans överens om vad som passar dig och verksamheten. Körkort och bil är en fördel, men anläggningen nås även med kollektivtrafik.
Företaget har kollektivavtal med HRF/Unionen-Visita. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The National Golf & Resort AB
(org.nr 556603-1026), https://thenational.se/ Arbetsplats
The National Kontakt
Oliwer Sjödin oliwer.s@thenational.se 0702511966 Jobbnummer
