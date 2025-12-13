Reception

ER Accommodation AB / Receptionistjobb / Hultsfred
2025-12-13


Vem vi söker
Du är pålitlig

Du dyker upp i tid, är en lojal och god kollega och medarbetare som gör ditt bästa.
Du är serviceminded

Du sätter gästen i fokus, är social, glad och vill att gästerna trivs.
Du är arbetsam

Du blir taggad av action & högt tempo. Du hittar arbetsuppgifter när det är lugnt och tycker om att ha saker att göra.
Du är en lagspelare

Du gillar att jobba i ett team och att lösa uppgifter tillsammans med andra. Du stöttar och hjälper dina kollegor.

Publiceringsdatum
2025-12-13

Dina arbetsuppgifter
Checka in gäster - du välkomnar campinggäster och informerar dem om var de hittar allt på campingområdet.
Tar emot bokningar - du tar emot bokningar och lägger in gäster i bokningssystemet och tar betalt i kassan.
Info point - som receptionist får du ofta frågor om rekommendationer på aktiviteter och utflyktsmål i närheten. Receptionen fungerar lite som en turistbyrå.
Städpass i servicehus och stugor delas upp på alla och kommer vara ungefär en gång i veckan.

Lön och arbetstider
Lön enligt kollektivavtal för hotell och restaurang.
Varierande arbetstider, inkluderat kvällar och helger, på omkring 75%, schemat sträcker sig från v.25 - v.33 samt upplärning och möjlighet till extrajobb på helger från maj.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@hultsfredstrandcamping.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
ER Accommodation AB (org.nr 559226-5804), https://hultsfredstrandcamping.se/sommarjobb/
Folkparksvägen 10 (visa karta)
577 36  HULTSFRED

Arbetsplats
Hultsfred Strandcamping

Jobbnummer
9643111

