Vem vi söker
Du är pålitlig
Du dyker upp i tid, är en lojal och god kollega och medarbetare som gör ditt bästa.
Du är serviceminded
Du sätter gästen i fokus, är social, glad och vill att gästerna trivs.
Du är arbetsam
Du blir taggad av action & högt tempo. Du hittar arbetsuppgifter när det är lugnt och tycker om att ha saker att göra.
Du är en lagspelare
Du gillar att jobba i ett team och att lösa uppgifter tillsammans med andra. Du stöttar och hjälper dina kollegor.Publiceringsdatum2025-12-13Dina arbetsuppgifter
Checka in gäster - du välkomnar campinggäster och informerar dem om var de hittar allt på campingområdet.
Tar emot bokningar - du tar emot bokningar och lägger in gäster i bokningssystemet och tar betalt i kassan.
Info point - som receptionist får du ofta frågor om rekommendationer på aktiviteter och utflyktsmål i närheten. Receptionen fungerar lite som en turistbyrå.
Städpass i servicehus och stugor delas upp på alla och kommer vara ungefär en gång i veckan.
Lön och arbetstider
Lön enligt kollektivavtal för hotell och restaurang.
Varierande arbetstider, inkluderat kvällar och helger, på omkring 75%, schemat sträcker sig från v.25 - v.33 samt upplärning och möjlighet till extrajobb på helger från maj. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jobb@hultsfredstrandcamping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare ER Accommodation AB
(org.nr 559226-5804), https://hultsfredstrandcamping.se/sommarjobb/
Folkparksvägen 10 (visa karta
)
577 36 HULTSFRED Arbetsplats
Hultsfred Strandcamping Jobbnummer
9643111