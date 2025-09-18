Receptarie till vårdnära arbete
2025-09-18
Hälso- och sjukvårdsfarmaci/avdelningsfarmaci, Länssjukhuset Ryhov
Har du som receptarie funderat på hur det skulle vara att arbeta vårdnära? Nu har du möjlighet att söka en ledig tjänst hos oss där du får möjlighet att arbeta tillsammans med vården kring läkemedel!
Rollen som receptarie inom avdelningsfarmaci
Vi söker dig som är receptarie och som vill jobba vårdnära på Länssjukhuset Ryhov. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av vårdnära läkemedelsarbete på sjukhusets avdelningar samt läkemedelsförsörjning.
Du kommer att delta i arbetet på vårdavdelning där din uppgift blir att göra läkemedelsavstämningar, samtala med patienter om deras läkemedel, iordningsställa läkemedel samt beställa och fylla på läkemedel i läkemedelsförråden. Arbetet leds av kliniska apotekare som du kommer att arbeta tillsammans med. Du kommer även att delta i sjukhusapotekets övriga arbete med läkemedelsservice på sjukhuset.
Tjänsten är en visstidsanställning (föräldravikariat) under ett år med placering på Länssjukhuset Ryhov. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd vardagar kl. 7.30-16.00.
Din blivande arbetsplats
Område Hälso- och sjukvårdsfarmaci ansvarar för att Region Jönköpings län köper in och använder läkemedel på bästa möjliga sätt. Vi finns på länets tre sjukhus och vår verksamhet består av läkemedelsförsörjning till sjukhusen, tillverkning/beredning av cytostatika och sterila beredningar, avdelningsfarmaci och klinisk farmaci. Tillsammans är vi ca 55 medarbetare, varav ett fyrtiotal på Länssjukhuset Ryhov.
Läs gärna mer om vår verksamhet här: Hälso- och sjukvårdsfarmaci som arbetsplats (https://rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/halso-och-sjukvardsfarmaci-som-arbetsplats/)
Hälso- och sjukvårdsfarmaci är en del av Verksamhetsstöd och service. Läs mer om hur vi hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera: Verksamhetsstöd och service som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/)Publiceringsdatum2025-09-18Profil
Vi söker dig som är legitimerad receptarie. Du får gärna ha några års yrkeserfarenhet, men det är inget krav för tjänsten. Erfarenhet av vårdnära farmaceutiskt arbete och/eller erfarenhet av att bereda/iordningsställa läkemedel är en fördel. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift och har god vana av att arbeta i olika IT-system/program.
För att trivas i rollen som receptarie hos oss är det viktigt att du trivs med ett nära samarbete med dina kollegor, samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt. Du blir del av en arbetsgrupp där vi jobbar tillsammans flera professioner, därför är det centralt att du har ett kommunikativt sätt och en god tilltro till dina kollegor. Vi värdesätter också att du har lätt för att skapa kontakt och förtroende då du i ditt arbete har samtal med patienter. Samt att du är serviceinriktad i ditt samarbete med vårdpersonal.
Vi ser gärna att du är en person som trivs med att arbeta tillsammans med andra mot uppställda mål, är initiativtagande och vill bidra till förbättringar. Hos oss får du möjlighet att vara del i att utveckla vår verksamhet! Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande och intressant arbete där du blir del i en arbetsgrupp med god gemenskap där vi ständigt utvecklas och lär oss av varandra. När du är ny hos oss får du introduktion och handledning för att komma in i jobbet på ett bra sätt.
Som receptarie inom avdelningsfarmaci arbetar du i nära samarbete med dina kollegor inom Hälso- och sjukvårdsfarmaci och du är även ett viktigt stöd för sjuksköterskor i läkemedelsrelaterade frågor. Hos oss ges du möjlighet att utveckla dina farmaceutiska kunskaper. Avdelningsfarmaci växer då de tjänster vi erbjuder är efterfrågade i vården. I takt med att vi växer utvecklas också våra arbetssätt i dialog med vården - ett arbete som du får vara delaktig i.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Sofia Tidstrand, sofia.tidstrand@rjl.se
, tfn 072 - 243 28 46.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 8 oktober 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
