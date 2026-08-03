Receptarie till läkemedelsenheten
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Apotekarjobb / Ljungby Visa alla apotekarjobb i Ljungby
2026-08-03
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eller i hela Sverige
På Läkemedelsenheten arbetar idag ca 35 personer. Majoriteten av oss är farmaceuter men vi har även andra yrkeskategorier anställda på enheten.
Vårt uppdrag innebär att vi ska främja en säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och läkemedelsförsörjning samt att vara ett operativt och strategiskt stöd till vårdens verksamheter. Organisatoriskt är vi placerade under sjukhusvården och geografiskt finns vi på sjukhuset i Växjö, men vårt uppdrag omfattar hela Kronobergs län.
Uppdragen för läkemedelsenheten finns inom de tre huvudprocesserna: läkemedelsförsörjning, läkemedelsanvändning och vårdnära läkemedelsstöd.
Inom dessa processer jobbar vi bl.a. med sjukhusapoteksfunktionen med försörjning i egen regi, beredning av cytostatika och radiofarmaka, vätskevagnar, läkemedelsservice och skötsel av läkemedelsautomater, beredskapslager, medverkan i medicinska kommittén/läkemedelskommittén, läkemedelsrekommendationer, information och utbildning, uppföljning och analys av läkemedelsanvändning, läkemedelsgenomgångar, klinisk farmaci, iordningställande på avdelning, remisser/läkemedelsfrågor och patientutbildning.
Vi söker nu ytterligare en kollega som vill jobba med oss.
Vi erbjuder dig ett intressant och omväxlande arbete där du blir en del av en arbetsgrupp med trevliga kollegor och där vi lär av varandra.
I Region Kronoberg arbetar vi för att människor i länet ska kunna leva ett tryggt och hållbart liv. Varje dag möter vi kronobergarna i vården, i kollektivtrafiken och i arbetet med länets utveckling. Här tas idéer tillvara, det finns stora möjligheter till utveckling och ett arbetsklimat som är välkomnande, öppet och präglat av vänlighet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer främst att vara inom läkemedelsförsörjningen.
Tjänstgöring kan bli aktuell på båda våra sjukhus i Växjö och Ljungby.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad receptarie och det är meriterande om du har beredningsbehörighet.
Du är initiativtagande, ansvarstagande, strukturerad och flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och efter introduktion och upplärning ska du kunna arbeta självständigt.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV samt personligt brev
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell legitimation för den tjänst du söker
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 Eller enligt överenskommelse.
Arbetstid: Dagtid.
Provanställning 6 månader kan bli aktuellt.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
För att läsa mer om gällande kollektivavtal och ingångslön: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 496/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
351 88 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Nina Fogde nina.fogde@kronoberg.se +46470589707 Jobbnummer
10020241