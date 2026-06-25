Receptarie Sjukvårdsapotek VGR SV, vikariat
Västra Götalandsregionen / Apotekarjobb / Kungälv Visa alla apotekarjobb i Kungälv
2026-06-25
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Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus –
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Välkommen till Sjukvårdsapotek VGR SV
Sjukvårdsapotek VGR SV är en del av det regiongemensamma Sjukvårdsapotek VGR och den enhet inom Sjukhusen i väster som ansvarar för förvaltningens samlade läkemedelsarbete. I enhetens uppdrag ligger ansvar för läkemedelsförsörjning, stöd i läkemedelshanteringsfrågor, uppföljning samt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete, allt i nära samarbete med verksamheten. I enhetens uppdrag ligger också att stötta mer vårdnära ute på vårdavdelningarna och där hantera delar av det dagliga läkemedelsarbetet.
Sjukvårdsapotek VGR SV ingår organisatoriskt i verksamhet Diagnostik och service tillsammans med enheter för radiologi och medicinsk teknik.
Sjukvårdsapoteket inom Sjukhusen i väster arbetar för samtliga fyra sjukhus inom förvaltningen men har driftuppdrag med medarbetare på plats på Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett och Högsbo närsjukhus. Medarbetarna är apotekare, receptarier och sjuksköterskor.
Vi är nu i behov av en receptarie som ersättare under en föräldraledighet för att kunna utföra vårt uppdrag i enlighet med vårdens behov. Tjänsten är placerad både på Kungälvs sjukhus och på Högsbo närsjukhus. Det kan eventuellt bli aktuellt med tjänstgöring även på andra sjukhus inom förvaltningen.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie.
Som person är du öppen och serviceinriktad och har lätt för att skapa nya kontakter och goda relationer. Du är van vid och tycker om att arbeta självständigt, samtidigt som du har god förmåga att samarbeta. Du är ansvarstagande, noggrann och bra på att själv organisera och strukturera ditt arbete. Då vi är en verksamhet i ständig utveckling är det viktigt att du uppskattar att arbetsuppgifter och arbetssätt varierar och förändras över tid.
Erfarenhet av arbete inom vården och sjukhusapoteksverksamhet är meriterande. Arbetet ställer krav på goda IT-kunskaper.
Vi erbjuder dig
Hos oss utför du ett viktigt arbete där du på olika sätt stöttar vårdenheterna främst kopplat till läkemedelsförsörjning. Exempel på arbetsuppgifter är beställning och uppackning av läkemedel och packning av vätskevagnar. Även andra läkemedelsrelaterade arbetsuppgifter kan förekomma.
På vår enhet har vi valt värdeorden engagemang – förtroende – gemenskap som ledstjärna i vårt arbete.
Arbete på samtliga sjukhus inom förvaltningen kan bli aktuellt även om huvudplaceringen initialt är på Kungälvs sjukhus och Högsbo närsjukhus. I nuläget arbetar vi endast dagtid, vardagar. Helgtjänstgöring och arbete kvällstid kan dock bli aktuellt på sikt.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Legitimerad receptarie.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Löpande urval kan förekomma.
Välkommen till Sjukvårdsapotek VGR SV
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Lasarettsgatan 1 (visa karta
)
442 41 KUNGÄLV Arbetsplats
Sjukhusapoteket VGR/Sjukhusen i väster Kontakt
enhetschef
Jenny Rydell jenny.k.rydell@vgregion.se 0769-420349 Jobbnummer
9979434