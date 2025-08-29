Real Estate Manager Nordics till Zeppelin Sverige
Real Estate Manager Nordics (Fastighetschef) till Zeppelin Sverige AB
Vi erbjuder härmed en spännande roll som Real Estate Manager Nordics med ansvar för att leda vår fastighetsavdelning på Zeppelin Sverige AB med möjlighet att påverka och driva förändring inom våra 15 fastigheter över hela landet. I denna roll har du personalansvar för medarbetare på avdelningen samt externa projektledare samtidigt som du också själv är en problemlösare i både stora och små frågor inom vår Real Estate-avdelning. Du rapporterar till vår nordiska CFO och kommer att ha chansen att aktivt bidra till utvecklingen och optimeringen av fastighetsportföljen med ett dynamiskt och engagerat team. Denna tjänst är placerad på vårt huvudkontor i Landvetter, strax utanför Göteborg och det förekommer resor inom hela Norden.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• Ledning av fastighetsavdelningen och koordinering av strategier för att optimera företagets fastighetsportfölj
• Utreda för nya byggnader och utveckling av befintliga byggnader
• Ansvarig för projektledning för ny-/ombyggnationer i Norden
• Framtagning av underhållsplaner samt koordinering av genomförande
• Utveckling och hantering av processer i fastigheter (investeringar, underhåll, uppföljning av kostnader, hantering av investeringar/kostnader)
• Kommunikation med filialcheferna för alla aspekter av fastigheter
• Hantering av facility management i linje med framtagen facility managementstrategi
• Säkerställande av överensstämmelse med lagstadgade krav och standarder inom fastighetsförvaltning
Kommunikation och samordning med Zeppelins globala Real Estate avdelning i Tyskland
Vem är du?
Till rollen som Real Estate Manager Nordics söker vi dig som har relevanta universitetsstudier och/eller avslutad utbildning inom fastighetsförvaltning eller annat relevant område. Du har flerårig relevant arbetslivserfarenhet inom fastighetsbranschen, helst på ledande befattning. Du har bevisad erfarenhet av att utveckla och genomföra fastighetsstrategier och du har en gedigen kunskap om fastighetsmarknaden och trender. Som person har du starka ledaregenskaper och förmåga att leda och motivera team. Du har utmärkta kommunikationsfärdigheter och ett analytiskt tankesätt och stor förmåga att lösa problem. Du är flytande i såväl svenska som engelska; ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Plats: Zeppelin Sverige AB huvudkontor i Landvetter
Frågor? Kontaktaansvarig rekryterare Mikaela Murén, 0707-172181 alternativt mikaela.muren@zeppelin.com
Ansökan: Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi önskar därför få in din ansökan snarast möjligt! Så ansöker du
